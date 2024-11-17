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娛樂 電視

《影后》「王可南」原型竟是梧桐妹？網統整6點超符合

《影后》「王可南」一角被網友認為她的背景相當貼近賈靜雯大女兒「梧桐妹」。（翻攝自IG）《影后》「王可南」一角被網友認為她的背景相當貼近賈靜雯大女兒「梧桐妹」。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕熱播台劇《影后》播出後掀起極高討論度，其中剛獲金鐘迷你劇集新人獎的女星詹子萱在劇中飾演富二代「王可南」，網友提出6點，認為她的背景相當貼近賈靜雯大女兒「梧桐妹」。

王可南劇中角色設定為富二代，母親曾奪金馬影后；父親則是富商、影視大亨；姑姑是金鐘視后。（翻攝自IG）王可南劇中角色設定為富二代，母親曾奪金馬影后；父親則是富商、影視大亨；姑姑是金鐘視后。（翻攝自IG）

王可南在劇中角色設定為富二代，也提及自己的母親曾奪金馬影后，當紅之際赴美國產子，而自己的長相沒有遺傳到媽媽，常被形容「有個性」；父親則是富商、影視大亨；姑姑則是金鐘視后，「但她超不爽這個詞」；此外，王可南曾在國外讀書，喜歡女生，前女友為新銳導演TB。

網友指出6點，認為其實「王可南」與梧桐妹背景非常相像，首先她的媽媽賈靜雯曾陸續奪金馬、金鐘雙料影后；生父孫志浩是富商；且梧桐妹也是在美國出生、在國外讀書；姑姑是視后那段，在現實中雖不是姑姑，但是舅媽朱芯儀曾拿過金鐘女配角獎。至於性向，梧桐妹曾被外界問到喜歡的什麼男生的時候，也沒正面回應，只是說：「怎不問我喜歡怎樣的女生呢？」。

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