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六月、李易送別石英「這兩年送太多人」 陳宇風難過語塞：沒演過真正的父子

六月、李易夫妻檔現身弔唁。（記者王文麟攝）六月、李易夫妻檔現身弔唁。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕資深藝人石英10月27日安詳辭世，享壽82歲，今（17日）於二殯景明廳舉行告別式，陳宇風受訪時一度語塞，透露跟石英的淵源深，卻從沒演過真正的父子；六月偕同李易夫妻檔現身弔唁，沉痛表示：「希望大家可以好好照顧自己。」

陳宇風在《父與子》、《意難忘》和石英合作，平時都叫他「爸爸」，但是沒有演到真正的父子，「爸爸離開了，真的很難過」他也提到從小親生爸爸就不在身邊，這幾年跟林千鈺、大家都會聚在一起吃飯、泡溫泉，「介紹他在哪裡拍過戲，好玩的事情，當然也有有很多的八卦，是台灣的精神領袖，相信他現在在天上已經安息，我們都會記住爸爸。」

六月跟李易一同送別石英，六月曾跟石英《日正當中》、《意難忘》中有合作，在《意難忘》跟石英熟悉起來，但跟林千鈺比較熟識，她也感性說道：「今年送走很多人，希望大家可以好好照顧自己，希望跟大家的見面不要在這個地方。」

陳宇風難過語塞，遺憾沒演過真正的父子。（記者王文麟攝）陳宇風難過語塞，遺憾沒演過真正的父子。（記者王文麟攝）

游安順第一部電視劇及《大兵日記》 都和石英合作，「那時石爸開一台賓士，我才20幾歲，他可以在車子裡打電話，講『家裡』，電話就撥出去，那是20幾年前，覺得好不可思議，怎麼有這種科技？現在已經變這樣⋯⋯很多經驗、回憶，也合作過民視的戲，私下常聚餐，我們都會聯繫，感情真的很好。他對每一個晚輩都悉心照顧，我們都叫他石爸，他也當我們是子女般，常幫我們加油打氣，真的是很好的典範。」他表示這是人生必經之路，心中不捨，但仍會遇到，只能祝福。

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