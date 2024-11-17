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娛樂 最新消息

「鳥來嬤」吳敏現身送石英！不捨近60年戰友情 鬆口身體狀況

〔記者傅茗渝／台北報導〕石英上月27日辭世，享壽82歲，今（17日）於二殯景明廳舉行告別式，六月、李易、邰智源、寇世勳、高玉姍、陳熙鋒、謝承均、游安順、方文琳等現身弔唁，「鳥來嬤」吳敏難忘兩人民國56年一起到高雄作秀，「給我印象最深就是要從台北搭飛機，他一路嚇死，不敢坐飛機。」

「鳥來嬤」吳敏現身送石英。（記者王文麟攝）「鳥來嬤」吳敏現身送石英。（記者王文麟攝）

吳敏憶起兩人一起工作拍台語片到各地作秀，「他很自愛，讓觀眾朋友覺得我們演藝圈沒有這麼亂，他很愛這個工作，我們都在想怎麼把戲演好 幫老闆賺錢，我們都是一步一腳印走出來的。」而他和石英老婆吳玲都是台中人，剛拍台語片時，吳玲都會教她存錢買金子。

吳敏直呼石英是最好的風範、典範，「希望不要對演藝人員用異樣眼光，我們都戰戰兢兢，寓教於樂，想要把戲演好夫妻感情也很好，是我們做好的典範，後生晚輩模範。」她也心有所感地說希望製作單位多照顧資深藝人，讓資深藝人留點好的戲給觀眾看，製作好的戲，她自身健康無虞，「只剩身體健康，有空走走不要窩在家裡、常常遊山玩水，希望有好的戲，最愛的工作就是演戲，有好的戲全力以赴。」

吳敏直呼石英是演藝圈最好的風範、典範。（記者王文麟攝）吳敏直呼石英是演藝圈最好的風範、典範。（記者王文麟攝）

前民視總經理陳剛信家裡有事不能來送石英一成，他透過文字向相知相惜近四十年的夥伴道別，他讚石英演技無人能出其右，只要有石英演出的節目一定成功，是收視率的保證，可貴的是，時應不僅是好丈夫、好爸爸，更是義薄雲天的好朋友，「大家都知道您在民視是終生演出，不必簽任何合約。只要我出面，一句話就是『說了算！』讓我在工作上有了很大的意義。

他得知時應仙逝時心情很難過，想起了學生時期的歌曲《老黑爵》歌詞「時光飛逝，快樂青春轉眼過，老友離去，永離凡塵赴天國…」他不禁哀嘆雖說不捨又能如何，「石英老友，人生總是短暫的，雖然「永離凡麈赴天國」是每個人必將走的路，但天國路不遠，希望我的好友石英兄一路好走，享受永福！」

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