（影音）王思佳深夜親上火線 痛喊「身為媽媽，這就是底線」

王思佳16日在IG限動希望外界不要偷拍別人的孩子。（翻攝自王思佳IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人王思佳2021年生下女兒「小王美」後，但始終沒曝光愛女容貌，近期竟有網友偷拍她女兒影片，王思佳無法忍受親上火線表示：「身為媽媽，這就是底線！」

王思佳16日透過IG限動呼籲，非常願意和粉絲合照，「但是真的請你們不要偷拍！」她發現3歲女兒被偷拍後，不但很驚恐，還會明確指著對方說不要拍，王思佳氣憤說：「我現在都覺得看了很心疼。」

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透過限動，王思佳提醒大家多一點同理心，「你幫我拍得很醜都無所謂，但偷拍會比較開心嗎？」她相信粉絲沒惡意，但經過此事，希望網友粉絲能更注重肖像權、尊重他人意願，「更不要偷拍別人的孩子！」

王思佳IG全文：

謝謝我的朋友

一直幫我私訊

現在影片已經刪除了

再次謝謝所有理解我的粉絲朋友

還有你們所有人的私信

真的身為媽媽，這就是底線

真的再次在這邊跟大家呼籲

如果想要合照，我都非常非常願意

但是真的請你們不要偷拍

剛剛那個影片裡面，我女兒發現他被拍（我沒看到拍攝者）

我女兒在影片裡面明確的指著對方說不要拍（人多，我真的沒有聽見）

我現在都覺得看了很心疼

能不能夠多一點同理心？

你幫我拍的很醜都無所謂

但偷拍會比較開心嗎？

我都願意相信大家沒有惡意

但是真的經過這次的事情

再次麻煩大家注重肖像權尊重別人的意願

更不要偷拍別人的孩子

謝謝大家～

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