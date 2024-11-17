（影音）王思佳深夜親上火線 痛喊「身為媽媽，這就是底線」
王思佳16日在IG限動希望外界不要偷拍別人的孩子。（翻攝自王思佳IG）
林南谷／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人王思佳2021年生下女兒「小王美」後，但始終沒曝光愛女容貌，近期竟有網友偷拍她女兒影片，王思佳無法忍受親上火線表示：「身為媽媽，這就是底線！」
王思佳16日透過IG限動呼籲，非常願意和粉絲合照，「但是真的請你們不要偷拍！」她發現3歲女兒被偷拍後，不但很驚恐，還會明確指著對方說不要拍，王思佳氣憤說：「我現在都覺得看了很心疼。」
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透過限動，王思佳提醒大家多一點同理心，「你幫我拍得很醜都無所謂，但偷拍會比較開心嗎？」她相信粉絲沒惡意，但經過此事，希望網友粉絲能更注重肖像權、尊重他人意願，「更不要偷拍別人的孩子！」
王思佳IG全文：
謝謝我的朋友
一直幫我私訊
現在影片已經刪除了
再次謝謝所有理解我的粉絲朋友
還有你們所有人的私信
真的身為媽媽，這就是底線
真的再次在這邊跟大家呼籲
如果想要合照，我都非常非常願意
但是真的請你們不要偷拍
剛剛那個影片裡面，我女兒發現他被拍（我沒看到拍攝者）
我女兒在影片裡面明確的指著對方說不要拍（人多，我真的沒有聽見）
我現在都覺得看了很心疼
能不能夠多一點同理心？
你幫我拍的很醜都無所謂
但偷拍會比較開心嗎？
我都願意相信大家沒有惡意
但是真的經過這次的事情
再次麻煩大家注重肖像權尊重別人的意願
更不要偷拍別人的孩子
謝謝大家～
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