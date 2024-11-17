（專訪）蔡依林18歲美成這樣！廝殺江美琪奪冠 驚見絕美玉女

江美琪推出新專輯《圓的？圓的！》，將舉辦新歌演唱會。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／專訪〕「小美」江美琪推出新專輯《圓的？圓的！》，細數25年的歌唱生涯，很感激一路陪伴的歌迷，而她當年參加歌唱比賽出道，同期戰友包括「Jolin」蔡依林、絕美玉女侯湘婷、彭靖惠，可說是臥虎藏龍。

小美從小就有表演細胞，最喜歡跟著爸爸一起唱歌，她從國中開始迷戀王菲，「當時每天就是聽王菲的歌，更發現我只要唱歌，就會讓我感到快樂。」她的出道專輯就叫做《我愛王菲》，豪不掩飾對偶像的喜愛。

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江美琪與好姐妹侯湘婷。（萬力達娛樂提供）

小美本來覺得，成為歌手是遙不可及的夢想，並不容易實現，高中就讀服裝科的她，畢業後本來要到服飾店工作，卻在同學的鼓勵下報名歌唱比賽，有了不同人生。

小美談到：「真的是我同學鼓勵我去參加，還是我第一次報名正式的比賽，在台下真的非常緊張。」她靠著「自我催眠」硬著頭皮上陣，笑稱就是假裝自己是巨星。

果真好聲音沒有被埋沒，小美選唱張惠妹的《剪愛》順利通過了海選，最後過關斬將殺進決賽，她拿下了第四名，同屆比賽的冠軍則是好友Jolin，當時她們都只有18歲。

江美琪當年參加歌唱比賽脫穎而出。（記者陳奕全攝）

小美對於Jolin當年比賽很有印象，「Jolin很用功，當時在念景美女中，我們彩排的時候她剛放學，就會穿著制服，直接在練團室裡念書。」個性非常文靜害羞。

而小美獲得恩師姚謙的青睞，當年比賽結束後，就接到了恩師的電話，姚謙親自開車到她桃園的老家拜訪，說服小美的父母讓她出道當歌手。

江美琪（右一）參加歌唱比賽出道，蔡依林（左二）是當屆冠軍，王力宏（左一）則是頒獎人。（萬力達娛樂提供）

至於家人有反對嗎？小美笑稱沒有人可以反對，「我的個性很叛逆，只要我喜歡做的事情，沒有人可以阻擋我。」

最終小美與侯湘婷一起加入了維京唱片，一年之後就順利發片，開啟了歌手生涯，也與侯湘婷成了好姐妹。

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