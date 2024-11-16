歌手、名模、聯合國大使聯手演出！飽受蹂躪的蘇丹現狀公諸於世

〔記者許世穎／綜合報導〕蘇丹電影《再見了！茱莉亞》橫掃全球歐、美、亞、非四大洲超過50座大獎，描述南、北蘇丹兩名命運截然不同女子相遇的故事，導演穆罕默德科多法尼將政治與人性議題，融入了高潮迭起的劇情中，不僅首度將這個飽受蹂躪的國家現狀公諸於世，更深入描繪了蘇丹複雜的「文化二分法」。

《再見了！茱莉亞》導演穆罕默德科多法尼十度修改劇本，為蘇丹電影樹立極高標準。（海鵬提供）

導演科多法尼為跟上時勢，十度修改劇本，片中對白句句珠璣、毫無贅句、節奏明快、為未來的蘇丹電影樹立了極高的標準。該片不僅勇奪坎城影展自由獎，更在埃及等地創下超高票房，被國際媒體譽為「奇蹟之作」，導演更獲各界盛讚「第一部電影即成為經典」。

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《再見了！茱莉亞》描述南、北蘇丹兩名命運截然不同女子相遇的故事。（海鵬提供）

片中聚焦來自南北兩方的兩位女性，首度演戲的南蘇丹超級名模希蘭莉亞克飾演來自南方的茱莉亞是基督徒，在奴隸貿易尚未褪去的蘇丹是二等公民，蘇丹當紅女歌手艾曼尤瑟芙則飾演來自北方的莫娜，出身富裕的穆斯林家庭，在教堂含淚獻唱、祈求和平。還有聯合國親善大使蓋爾杜安尼在片中客串民運領袖，激昂演說振奮人心。《再見了！茱莉亞》將於12月13日在台上映。

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