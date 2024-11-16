解密《影后》史艾瑪分手天菜男友關鍵！網友歪樓詹懷雲牧森番外篇

牧森（左）在《影后》一開始，一直支持女友林廷憶的演員夢。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕牧森在Netflix影集《影后》飾演林廷憶的男友，備受注目，他戲裡因女友史艾瑪有著成為演員的夢想，在背後一路默默支持女友，但隨著女友一步步朝目標前進而有所變化。牧森透露自己設定角色覺得史艾瑪變了的時間點，是在她認識南瓜小姐後，從邀約派對、史艾瑪的不理睬、不接電話、嫌棄他穿的衣服、嘮叨平常就愛吃的泡麵等等，讓兩人關係開始產生變化。

牧森自認個性不太像角色「小任」，導演嚴藝文希望小任是一個有事裝沒事，心事放心裡的人，等到事情變嚴重了，已來不及挽回。印象最深刻的是他跟史艾瑪躺在床上說，「如果妳是大明星」的遊戲，牧森認為小任當時是很受傷、很害怕的，只能在這樣的遊戲中將內心世界表達出來。牧森說：「小任一直很支持史艾瑪的夢想，也幻想兩人有幸福的未來，不過那一刻他突然希望什麼都不要有了，想回到平凡的幸福。演出當下內心很激動，但卻又不能哭出來。」

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牧森（左）在《影后》中因林廷憶（右）和楊謹華有爭執。（Netflix提供）

而一場與楊謹華的大吵戲，讓牧森印象深刻。牧森表示走戲一兩次就正式來，「謹華姐提醒我不要緊張，我就沒想太多，一股腦地只想要挽回史艾瑪，但謹華姐的氣場太強大，超兇、超恐怖，讓我當下很入戲，瞬間打醒小任而對史艾瑪死心。」，他表示現場面對面對戲，感受到楊謹華演技的震撼，也給足了他安全感。

說到在戲中有幾場沐浴的戲，他特地維持兩個月的168飲食法，晚上不吃澱粉以及每天自主練習，來保持身材線條，牧森笑說：「可惜好像沒拍到腹肌。」

牧森（左）在《影后》和詹懷雲是無話不談的好兄弟。（Netflix提供）

此外，《影后》上線後，牧森IG人氣飆漲，近期他也在社群平台分享與詹懷雲的劇照，及私下牧森環抱詹懷雲的互動照片，卻意外讓網友歪樓「齁唷你們好登對」、「我就知道你們才是真愛」，也釣出詹懷雲本人留言，「你只要知道，我心裡還是有一個你的位置的就好。」引發粉絲敲碗兩人發展新的番外篇。

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