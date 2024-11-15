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娛樂 日韓

（影）日AV女優辻井穗乃果影片自證 「曾是日本籃球代表候補」

日本AV女優辻井穗乃果。（翻攝自X）日本AV女優辻井穗乃果。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本AV女優辻井穗乃果（辻井ほのか）在成人圈以超狂H罩杯、驚人舌長為標誌，日前她在網路上分享了一段自己打籃球的影片，更誇張的是，影片中的穗乃果竟然穿著高跟鞋打籃球，驚呆網友。

穗乃果自豪地說:「不相信我曾是日本代表候補嗎？」她穿著高跟鞋，背後運球上籃的動作行雲流水般順暢，該影片觀看者超過754萬，轉發次數也近千，看來很多人都感到非常震撼。

辻井穗乃果透露自己曾經是日本籃球代表隊的候補。（翻攝自X）辻井穗乃果透露自己曾經是日本籃球代表隊的候補。（翻攝自X）

穗乃果接受《日刊SPA！》專訪時曾提到自己從國小就開始打籃球，負責「後衛」，更被選為日本代表候補。不過高中之後她就不打籃球了，穗乃果說，因為打籃球高中女生生活感覺很普通、平凡，她覺得自己擁有身高優勢，應該過得更燦爛。

高中畢業之後穗乃果起初擔任美容師，之後為了想要更多錢，穗乃果就投身成人產業當起AV女優。穗乃果說，在日本當美容師每個月收入大約10萬日圓（約新台幣2萬1千元），踏入AV界的話，就能過比較豐裕的生活。

辻井穗乃果當AV女優家人很生氣，不能諒解。（翻攝自X）辻井穗乃果當AV女優家人很生氣，不能諒解。（翻攝自X）

因為當了AV女優，穗乃果的家人非常不能諒解，不過她在2023年發生了重大車禍，頭部受傷、鼻子骨折，臉上還縫了15針，原本以為大概要引退了，沒想到經過治療不但順利恢復健康，和家人的關係也變好了。

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