晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台灣囡仔吳宸宇《PROJECT7》晉級！興奮高喊：不用回家了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕台灣囡仔吳宸宇參演韓國選秀節目《PROJECT7》，他挑戰IU的抒情名曲《Love wins all》，一開口就讓老師折服脫穎而出順利取得晉級資格，興奮大喊：「不用回家了！」

台灣練習生吳宸宇成功晉級，於《PROJECT7》成功生存下來。（LINE TV提供）台灣練習生吳宸宇成功晉級，於《PROJECT7》成功生存下來。（LINE TV提供）

《PROJECT7》節目公布首次選秀名次的方式，是以10名一輪，由淘汰臨界點第69名往前公布，而第70名是誰，淘汰結果究竟如何，得等到最後一刻才知曉，因此讓所有練習生都十分緊張，公佈到第50名的區間時，台灣練習生吳宸宇忐忑地向其他選手表示：「如果這一輪（公布）如果沒有，我就先回家了。」所幸在最後一刻聽到自己的名字，露出燦爛的笑容與現場的練習生們擁抱，激動大喊：「我不回家了。」吳宸宇以全球票數24萬3999票，第51名晉級，取得前進下一個賽制的門票。

台灣練習生吳宸宇在《PROJECT7》中演唱IU歌曲獲小組第一。（LINE TV提供）台灣練習生吳宸宇在《PROJECT7》中演唱IU歌曲獲小組第一。（LINE TV提供）

吳宸宇來自屏東，除了擁有濃眉大眼的帥氣臉龐，還被評價為是「是擁有穩定歌唱音調的練習生。」先前在分組評價賽中擔任中心主唱，挑戰IU的抒情名曲《Love wins all》，溫暖厚實的嗓音一出，瞬間驚艷現場眾人，讓導師李海印睜大雙眼讚嘆：「唱得也太好了吧！」

另一位導師Ryan更滿意地向其他導師介紹「這是宸宇，You Know？」，在現場練習生們則邊聽邊起雞皮疙瘩哭成一片淚海，而合宿生活的KTV之戰當中，亦被製作單位視作「歌唱組王牌候補六號」，獻唱盧廣仲的《刻在我心底的名字》令人印象深刻，節目開播至今累計不少粉絲為他加油，看完播出後，紛紛對於吳宸宇的歌聲留言表示「頭皮發麻」、「一定要出道啊！」、「吳宸宇聲音讓我震撼」，為受期待的新星。

台灣囡仔吳宸宇《PROJECT7》晉級！興奮高喊：不用回家了櫻田健真（左）、全珉稢在《PROJECT7》爭奪首輪排名第一。（LINE TV提供）

另一位高人氣成員全珉稢，來自已經出道過的男團「BAE173」，為了能夠爭取到更多舞台而前來參加《PROJECT7》，並展現出成功的迫切感，加上舞蹈、歌聲、外貌都非常超群，讓他從節目剛播出時就擁有超高人氣，已連續兩週蟬聯榜首之位，首輪淘汰賽中也不負眾望，以426萬分的超高分奪下第一。

但緊接在後的日本籍選手櫻田健真不遑多讓，僅以10萬分之差緊追在後，戰況激烈，全珉稢本人對此也相當有危機感，在公布名次前就向主持人李洙赫表示：「真的不想讓出這個第一名，但健真的人氣真的很高，感覺真的會被搶走。」健真聽到之後則是說：「我覺得我能搶走！」自信發言讓現場氣氛瞬間沸騰，儘管櫻田健真最後沒有拿下全珉稢的冠軍，但下一輪比賽排名是否會翻盤，也成為關注焦點。《PROJECT7》於LINE TV每週六早上10點播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中