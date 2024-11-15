台灣囡仔吳宸宇《PROJECT7》晉級！興奮高喊：不用回家了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕台灣囡仔吳宸宇參演韓國選秀節目《PROJECT7》，他挑戰IU的抒情名曲《Love wins all》，一開口就讓老師折服脫穎而出順利取得晉級資格，興奮大喊：「不用回家了！」

台灣練習生吳宸宇成功晉級，於《PROJECT7》成功生存下來。（LINE TV提供）

《PROJECT7》節目公布首次選秀名次的方式，是以10名一輪，由淘汰臨界點第69名往前公布，而第70名是誰，淘汰結果究竟如何，得等到最後一刻才知曉，因此讓所有練習生都十分緊張，公佈到第50名的區間時，台灣練習生吳宸宇忐忑地向其他選手表示：「如果這一輪（公布）如果沒有，我就先回家了。」所幸在最後一刻聽到自己的名字，露出燦爛的笑容與現場的練習生們擁抱，激動大喊：「我不回家了。」吳宸宇以全球票數24萬3999票，第51名晉級，取得前進下一個賽制的門票。

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台灣練習生吳宸宇在《PROJECT7》中演唱IU歌曲獲小組第一。（LINE TV提供）

吳宸宇來自屏東，除了擁有濃眉大眼的帥氣臉龐，還被評價為是「是擁有穩定歌唱音調的練習生。」先前在分組評價賽中擔任中心主唱，挑戰IU的抒情名曲《Love wins all》，溫暖厚實的嗓音一出，瞬間驚艷現場眾人，讓導師李海印睜大雙眼讚嘆：「唱得也太好了吧！」

另一位導師Ryan更滿意地向其他導師介紹「這是宸宇，You Know？」，在現場練習生們則邊聽邊起雞皮疙瘩哭成一片淚海，而合宿生活的KTV之戰當中，亦被製作單位視作「歌唱組王牌候補六號」，獻唱盧廣仲的《刻在我心底的名字》令人印象深刻，節目開播至今累計不少粉絲為他加油，看完播出後，紛紛對於吳宸宇的歌聲留言表示「頭皮發麻」、「一定要出道啊！」、「吳宸宇聲音讓我震撼」，為受期待的新星。

櫻田健真（左）、全珉稢在《PROJECT7》爭奪首輪排名第一。（LINE TV提供）





另一位高人氣成員全珉稢，來自已經出道過的男團「BAE173」，為了能夠爭取到更多舞台而前來參加《PROJECT7》，並展現出成功的迫切感，加上舞蹈、歌聲、外貌都非常超群，讓他從節目剛播出時就擁有超高人氣，已連續兩週蟬聯榜首之位，首輪淘汰賽中也不負眾望，以426萬分的超高分奪下第一。

但緊接在後的日本籍選手櫻田健真不遑多讓，僅以10萬分之差緊追在後，戰況激烈，全珉稢本人對此也相當有危機感，在公布名次前就向主持人李洙赫表示：「真的不想讓出這個第一名，但健真的人氣真的很高，感覺真的會被搶走。」健真聽到之後則是說：「我覺得我能搶走！」自信發言讓現場氣氛瞬間沸騰，儘管櫻田健真最後沒有拿下全珉稢的冠軍，但下一輪比賽排名是否會翻盤，也成為關注焦點。《PROJECT7》於LINE TV每週六早上10點播出。

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