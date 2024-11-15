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曾國城副業營業額破億！認「市場萎縮」曝員工年終金額

曾國城（右）、李霈瑜。（記者陳奕全攝）曾國城（右）、李霈瑜。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城、「大霈」李霈瑜主持民視、八大綜藝節目《我的成長》，今（15）日出席開播記者會，曾國城創立拌麵品牌，明年滿10週年，他透露今年拌麵營業額破億，業績與去年持平，年終獎金預估發出300萬。

曾國城拌麵事業表現亮眼，在宜蘭和大稻埕都有店面，目前有近30個員工，提到年終發一個月是基本的，而業績與去年持平，曾國城表示全球市場都在萎縮 ：「今年拌麵能打平就不錯了，現在大家的選擇很多，外賣平台很便利、選項會分散。」

曾國城。（記者陳奕全攝）曾國城。（記者陳奕全攝）

而他今年以《小雁與吳愛麗》入圍金馬最佳男配角獎，直言這次入圍運氣很不錯，至於主辦方這次沒找去年得主陳慕義擔任頒獎嘉賓，曾國城表示：「我不知道，這件事情我從不妄加揣測。」

而他的18歲兒子曾元德今年錄取加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC），已飛到當地念書3個月，預計耶誕節會回台，他透露住校的兒子預計明年搬出去，正在考慮租房還是買房，至於學費費用，兒子因為有加拿大護照，學費比一般便宜1/4，而且加拿大有朋友可以幫忙照顧兒子，當初才會選擇送兒子去那邊念書。

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