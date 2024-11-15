晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

《影后》周凡今天生日！楊謹華笑稱「標準天蠍女」 網揪1線索

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕Netflix夯劇《影后》播出後引發熱烈話題，在劇中飾演過氣女星「周凡」的楊謹華，今（15）日突發文祝周凡生日快樂並透露她（周凡）是標準的天蠍女，引發網友議論劇中線索，眼尖的網友立刻回覆：「薛亞之查周凡維基百科的時候！」

楊謹華發文祝周凡生日快樂。（翻攝自楊謹華IG）楊謹華發文祝周凡生日快樂。（翻攝自楊謹華IG）

楊謹華在《影后》中飾演敢愛敢恨的女演員「周凡」，從爆紅到過氣，再以嶄新姿態重返螢光幕，為了朋友出頭的豪爽性格更是圈粉無數，劇中還和詹懷雲飾演的飯店服務生「流氓」曾雅欣大談姐弟戀，與天蠍座直率奔放的個性相合。楊謹華發文寫下：「周小凡生日快樂！1985.11.15，標標準準天！蠍！女！《影后》戲裡有線索，有人知道在哪裡嗎？」

楊謹華（左）在劇中與詹懷雲（右）大談姊弟戀。（Netflix提供）楊謹華（左）在劇中與詹懷雲（右）大談姊弟戀。（Netflix提供）

貼文一出，立即吸引網友留言：「原來周小凡跟我同年生，生日快樂」、「敢愛敢恨、對在乎的人，心特別柔軟，非常天蠍無誤」、「天蠍女最棒了」、「天蠍周小凡生日快樂」。不過也有人不清楚劇中哪裡有提到周凡星座？眼尖網友立刻解答「第一集薛亞之（謝盈萱飾）查周凡的時候維基百科有寫」。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

在 Instagram 查看這則貼文

楊謹華（@cheryllovel0ve）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中