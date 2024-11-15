《影后》周凡今天生日！楊謹華笑稱「標準天蠍女」 網揪1線索

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕Netflix夯劇《影后》播出後引發熱烈話題，在劇中飾演過氣女星「周凡」的楊謹華，今（15）日突發文祝周凡生日快樂並透露她（周凡）是標準的天蠍女，引發網友議論劇中線索，眼尖的網友立刻回覆：「薛亞之查周凡維基百科的時候！」

楊謹華發文祝周凡生日快樂。（翻攝自楊謹華IG）

楊謹華在《影后》中飾演敢愛敢恨的女演員「周凡」，從爆紅到過氣，再以嶄新姿態重返螢光幕，為了朋友出頭的豪爽性格更是圈粉無數，劇中還和詹懷雲飾演的飯店服務生「流氓」曾雅欣大談姐弟戀，與天蠍座直率奔放的個性相合。楊謹華發文寫下：「周小凡生日快樂！1985.11.15，標標準準天！蠍！女！《影后》戲裡有線索，有人知道在哪裡嗎？」

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楊謹華（左）在劇中與詹懷雲（右）大談姊弟戀。（Netflix提供）

貼文一出，立即吸引網友留言：「原來周小凡跟我同年生，生日快樂」、「敢愛敢恨、對在乎的人，心特別柔軟，非常天蠍無誤」、「天蠍女最棒了」、「天蠍周小凡生日快樂」。不過也有人不清楚劇中哪裡有提到周凡星座？眼尖網友立刻解答「第一集薛亞之（謝盈萱飾）查周凡的時候維基百科有寫」。

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