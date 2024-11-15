揭密兒歌〈Baby Shark〉洗腦關鍵秘訣！製作公司曝內幕

〔記者林欣穎／台北報導〕小公視（PTS XS）攜手YT點擊率破150億神曲〈Baby Shark Dance〉國際製作公司The Pinkfong Compnay 以及韓國EBS電視台（Korea Educational Broadcasting System）等團隊，打造《All Star 學齡前動畫共同開發計畫》，第一階段大師講堂於13、14日舉行，吸引60位學員前來參與。日前「The Pinkfong Company」負責人Gemma Joo也到臺北參訪小公視，私分享Baby Shark IP的成功關鍵。

「The Pinkfong Compnay」負責人Gemma Joo不藏私分享Baby Shark IP的成功關鍵。（小公視提供）

〈Baby Shark Dance〉全球長紅，Gemma Joo認為音樂就是關鍵，她說：「因為音樂可以同時吸引孩子和家庭，所以這不僅是一首給孩子的歌，而是一首適合所有人的好歌，搭配舞蹈，Pinkfong抓住了這個機會，當〈Baby Shark Dance〉影片流傳時，加上巡迴演出，這就是如何讓全球觀眾跟著音樂跳舞的秘訣。」

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Gemma Joo也提到，家庭在〈Baby Shark Dance〉中扮演了重要角色，「Baby Shark實際上是關於家庭的故事，有鯊魚媽媽、鯊魚爸爸，甚至有鯊魚祖父母， 家庭是所有孩子共通的東西，因此家庭因素是世界連結在一起的話題。」

如今〈Baby Shark Dance〉有多種版本，從觀看影片次數來看，原版影片仍是最受歡迎的，Gemma Joo透露：「其實我們的策略是製作100個版本的〈Baby Shark Dance〉 影片，初期我們會主動投資KOL去製作不同版本，來宣傳音樂。」Gemma Joo期待透過與小公視合作的開發計畫會有更精彩的火花，並信心喊話：「我相信台灣的創作者可以做出高品質的內容，希望能一起將下一個兒少動畫IP帶到國際市場。」

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