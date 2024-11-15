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娛樂 最新消息

揭密兒歌〈Baby Shark〉洗腦關鍵秘訣！製作公司曝內幕

〔記者林欣穎／台北報導〕小公視（PTS XS）攜手YT點擊率破150億神曲〈Baby Shark Dance〉國際製作公司The Pinkfong Compnay 以及韓國EBS電視台（Korea　Educational Broadcasting System）等團隊，打造《All Star 學齡前動畫共同開發計畫》，第一階段大師講堂於13、14日舉行，吸引60位學員前來參與。日前「The Pinkfong Company」負責人Gemma Joo也到臺北參訪小公視，私分享Baby Shark IP的成功關鍵。

「The Pinkfong Compnay」負責人Gemma Joo不藏私分享Baby Shark IP的成功關鍵。（小公視提供）「The Pinkfong Compnay」負責人Gemma Joo不藏私分享Baby Shark IP的成功關鍵。（小公視提供）

〈Baby Shark Dance〉全球長紅，Gemma Joo認為音樂就是關鍵，她說：「因為音樂可以同時吸引孩子和家庭，所以這不僅是一首給孩子的歌，而是一首適合所有人的好歌，搭配舞蹈，Pinkfong抓住了這個機會，當〈Baby Shark Dance〉影片流傳時，加上巡迴演出，這就是如何讓全球觀眾跟著音樂跳舞的秘訣。」

Gemma Joo也提到，家庭在〈Baby Shark Dance〉中扮演了重要角色，「Baby Shark實際上是關於家庭的故事，有鯊魚媽媽、鯊魚爸爸，甚至有鯊魚祖父母， 家庭是所有孩子共通的東西，因此家庭因素是世界連結在一起的話題。」

如今〈Baby Shark Dance〉有多種版本，從觀看影片次數來看，原版影片仍是最受歡迎的，Gemma Joo透露：「其實我們的策略是製作100個版本的〈Baby Shark Dance〉 影片，初期我們會主動投資KOL去製作不同版本，來宣傳音樂。」Gemma Joo期待透過與小公視合作的開發計畫會有更精彩的火花，並信心喊話：「我相信台灣的創作者可以做出高品質的內容，希望能一起將下一個兒少動畫IP帶到國際市場。」

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