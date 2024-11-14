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人美心善！ 白家綺捐畫作助失依兒「社會的孩子，就是我們的孩子」

白家綺捐畫作助失依兒。（鳳凰藝能提供）白家綺捐畫作助失依兒。（鳳凰藝能提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕白家綺今（14日）赴桃園光影文化城展覽室，出席「心語畫愛—王如茵師生暨忠義基金會愛心聯展」，捐出自己最新創作的畫作「愛心樹」響應此次公益畫展，她長年關注失依兒議題，透過創作想傳達給社會一份正向暖意：「社會的孩子，就是我們的孩子，公益從來都不是一個人做很多，而是每個人都願意付出一點點。」

白家綺（左四）捐畫作助失依兒。（鳳凰藝能提供）白家綺（左四）捐畫作助失依兒。（鳳凰藝能提供）

因安置家園是守護失依兒的最後堡壘，白家綺與王如茵等多位參展畫家，在現場即興彩繪大型城堡圖樣牆，藉此號召更多民眾響應認畫，並允致贈該圖樣牆成品為失依兒美化家園。此舉強調畫展所得將作為忠義兒少福利園區蓋家經費，愛心匯聚將能改變弱勢兒的未來。

白家綺捐畫作助失依兒。（忠義基金會提供）白家綺捐畫作助失依兒。（忠義基金會提供）

白家綺以其作品「愛心樹」說明她個人不只一次贊助畫作或支持忠義兒少福利園區創建的緣由：提供畫作與認助作品的每個人，像從四面八方而來的愛心，將匯集成一顆大樹上的葉子，為需要的孩子們遮風擋雨，給他們一個幸福的童年，幫助他們平安成長，未來有一天，也能成為別人的祝福。

白家綺捐畫作助失依兒。（忠義基金會提供）白家綺捐畫作助失依兒。（忠義基金會提供）

促成本次公益畫展的藝術家王如茵，是桃園在地藝術創作者，因為曾經歷情傷自我療癒及獨立養育女兒的心路歷程，使她在工藝與西畫的藝術創作中，不斷展現對生命的熱情與期許藉由畫筆勾勒出愛，從色彩的表現與冒險中，不間斷公益付出。聽聞忠義即將在桃園當地籌設接納失依兒少的中長期安置家園，將會以個案為中心，善待曾遭遇不當對待的小生命。身為在地畫家，更覺得義無反顧。

白家綺捐畫作助失依兒。（忠義基金會提供）白家綺捐畫作助失依兒。（忠義基金會提供）

忠義基金會長期服務0-18歲失依兒少，並為國內少有收容0-3歲嬰兒之專業安置家園，長年以去機構化家庭安置教養，陪伴超過7,500位弱勢兒童或少年長大成人，並已幫助650位以上的孩子找到願意承諾照顧、愛護他們的收養家庭。

基金會近年以「兒少福利園區」為主要服務願景，盼落腳桃園、連結在地資源，為遭遇暴力、遺棄、不當對待的失依兒重生盡力，園區所提供的各項服務，均會構築在忠義73年來穩固的服務基石上，除了0-18歲短中長期安置與國內外收出養媒合，「托嬰中心」、「早療中心」、「社區共融」、「環保生態」與「友善育兒」，都將融入園區服務的關鍵任務中。一群有力量的人一起走，終能圓滿幫孩子「蓋家」的宏願。線上畫展：https://bit.ly/2024goods，認助專線：02-29302600黃小姐。

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