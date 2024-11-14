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國台辦邀「網紅」赴大灣區拍片 陸委會：不要跟著吹捧對方

中國國台辦在珠海主辦「粵海圖強」兩岸新媒體活動，邀兩岸新媒體人、青年網紅參訪珠海航天展及大灣區，盼透過網紅示範效應，吸引台灣年輕人到大灣區就學、就業。（美聯社檔案照）中國國台辦在珠海主辦「粵海圖強」兩岸新媒體活動，邀兩岸新媒體人、青年網紅參訪珠海航天展及大灣區，盼透過網紅示範效應，吸引台灣年輕人到大灣區就學、就業。（美聯社檔案照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦在珠海主辦「粵海圖強」兩岸新媒體活動，邀兩岸新媒體人、青年網紅參訪珠海航天展及大灣區，盼透過網紅示範效應，吸引台灣年輕人到大灣區就學、就業。陸委會發言人梁文傑今日示警，根據北大學者研究，實際中國青年失業率可能高達46%，台灣青年朋友不要跟著吹捧對方，因為中國情況不怎麼好。

據中媒報導，「粵海圖強」兩岸新媒體灣區行啟動儀式本月12日在珠海舉行，兩岸媒體人展開為期6天的灣區之旅。活動由國台辦海峽兩岸交流中心、廣東省海峽兩岸交流促進會等多個單位主辦，國台辦新聞局長兼發言人陳斌華、廣東省台辦副主任肖兵等人出席。

中方邀請近50名台灣媒體人、青年網紅到大灣區參訪，近距離觀看珠海航空航天展，體驗粵港澳大灣區、橫琴粵澳深度合作區、南沙自貿片區，希望網紅在網路平台發布的見聞感受，吸引更多台灣青年去大灣區交流、學習、就業。

梁文傑表示，中共將網紅、青年、學生當成主要統戰對象，各種狀況我們都有注意到，政府要提醒大家，中國青年失業率非常高，官方數據是17.6%，根據北大國情研究中心學者的研究，實際失業率可能高達46%。

梁文傑提醒，類似這樣情況，台灣的青年朋友應該知道，不要跟著去吹捧對方，因為中國的情況不怎麼好，跟著對方去吹捧，卻忘了台灣經濟非常好，留在台灣發展是很有前景的。

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