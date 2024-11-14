晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

侯佩岑喊話黃聖依「不要再忍！」 嗆她富商尪「代表作只有老婆」

侯佩岑喊話黃聖依不要再忍。（翻攝自微博）侯佩岑喊話黃聖依不要再忍。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「星女郎」黃聖依與富商老公楊子結婚至今17年，育有2子，被外界認為是模範夫妻，沒想到近日兩人卻一起登上中國婚變綜藝節目《再見愛人4》，黃聖依坦言早已有離婚念頭，而身為節目觀察員的侯佩岑也喊話黃聖依「不要再忍了！」

楊子（左）、黃聖依（右）一起登上節目《再見愛人4》。（翻攝自微博）楊子（左）、黃聖依（右）一起登上節目《再見愛人4》。（翻攝自微博）

侯佩岑在微博轉發《再見愛人4》的最新節目片段，寫下「人生長路上，不論事業，不論愛情，都有成長與反思。」影片中，只見楊子批評黃聖依不懂創業，直指黃聖依是衝動、未經考慮的創業，黃聖依則反駁楊子從一開始就不看好她、只會唱衰，批評丈夫直到品牌結束後才來虧她，對她完全沒有幫助。

楊子接著解釋，自己從頭到尾都沒有看見黃聖依有做生意的天賦，黃聖依則回應「你就是潛意識覺得我太弱了」，楊子聽完後沉默不語。看到這個段落，侯佩岑當場喊話「「黃聖依不要再忍了！」希望黃聖依可以盡快脫離楊子的控制、做自己，侯佩岑更直嗆「我覺得楊子的代表作是黃聖依欸！」引起熱議。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中