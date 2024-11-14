侯佩岑喊話黃聖依「不要再忍！」 嗆她富商尪「代表作只有老婆」

侯佩岑喊話黃聖依不要再忍。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「星女郎」黃聖依與富商老公楊子結婚至今17年，育有2子，被外界認為是模範夫妻，沒想到近日兩人卻一起登上中國婚變綜藝節目《再見愛人4》，黃聖依坦言早已有離婚念頭，而身為節目觀察員的侯佩岑也喊話黃聖依「不要再忍了！」

楊子（左）、黃聖依（右）一起登上節目《再見愛人4》。（翻攝自微博）

侯佩岑在微博轉發《再見愛人4》的最新節目片段，寫下「人生長路上，不論事業，不論愛情，都有成長與反思。」影片中，只見楊子批評黃聖依不懂創業，直指黃聖依是衝動、未經考慮的創業，黃聖依則反駁楊子從一開始就不看好她、只會唱衰，批評丈夫直到品牌結束後才來虧她，對她完全沒有幫助。

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楊子接著解釋，自己從頭到尾都沒有看見黃聖依有做生意的天賦，黃聖依則回應「你就是潛意識覺得我太弱了」，楊子聽完後沉默不語。看到這個段落，侯佩岑當場喊話「「黃聖依不要再忍了！」希望黃聖依可以盡快脫離楊子的控制、做自己，侯佩岑更直嗆「我覺得楊子的代表作是黃聖依欸！」引起熱議。

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