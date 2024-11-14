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柯粉護理師網紅張喬瑜跳槽加入國民黨 秀黨證自稱「戰鬥藍」

柯粉網紅護理師張喬瑜宣布跳槽國民黨。（翻攝自臉書）柯粉網紅護理師張喬瑜宣布跳槽國民黨。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭收押，過去相挺的柯粉網紅護理師張喬瑜不滿民眾黨內狀況連連，今（14）在社群曬出自己的國民黨黨證，正式宣布跳槽，還表示：正式加入戰鬥藍。

張喬瑜宣布自己加入國民黨。（翻攝自臉書）張喬瑜宣布自己加入國民黨。（翻攝自臉書）

張喬瑜發文「拿到黨證了，正式加入戰鬥藍」還放上吐舌頭、愛心、肌肉的圖案。張喬瑜還說：「我是中國人，不對～打錯了，我是中國國民黨黨員」並自曝黨證字號，並請前輩多多關照。

張喬瑜秀出黨證與黨證字號。（翻攝自臉書）張喬瑜秀出黨證與黨證字號。（翻攝自臉書）

張喬瑜氣憤地說：「民眾黨只會內鬥，而且內鬥我張喬瑜就算了，不只放任黨員拿照顧我到大的過世外婆照片來當作鬥我的手段之一，還不要臉的來告我」，她也洩露自己加入國民黨的原因「我是新竹縣客家人，所以我現在決定加入阿婆（阿嬤）生前挺了數十年的國民黨」。

網友也在張喬瑜發文底下留言：「年輕選票不是民眾黨的專利」、「呃！加油！保重，撐住，因為妳絕對會被瘋狂攻擊。。。」、「比那個只會內鬥的小白黨好太多了」。

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