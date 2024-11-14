龍千玉聽吳申梅唱歌不禁哽咽 憶起王登雄老師遺作

《綜藝一級棒》推出「女神龍發燒金曲讚」。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝一級棒》新一集再度迎來「台語女神」龍千玉，並以「女神龍發燒金曲讚」為主題，不同以往由歌手自行決定演唱歌曲，這次改由大來賓龍千玉親自指定哪位歌手演唱哪一首歌。

（左起）許志豪、龍千玉和康康。（中視提供）

節目一開場，龍千玉就先帶來〈女神龍〉一曲，嗓音讓人陶醉，唱完時在場來賓更是一陣尖叫聲，讓龍千玉相當悸動。錄影前，龍千玉看過整集要唱的歌單，她發自內心地說：「不是老王賣瓜自賣自誇，今天的歌曲一首一首，保證讓大家聽了很感動，而且回憶滿滿。」

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節目中，當蕭玉芬和吳申梅合唱〈問花〉一曲時，龍千玉聽到想哭，講評時更是語帶哽咽：「這首歌是王登雄老師的最後一首遺作，其實之前我沒唱過老師的歌，但他就指名說這首歌一定要給龍千玉唱。」

龍千玉登《綜藝一級棒》淚崩憶辛酸（中視提供）

當郭婷筠演唱〈心掛意無路用〉，龍千玉也回想起：「紀明陽老師幫我寫這首歌的時候，我想到每次從基隆到台北打拚，這首歌讓我奠定了知名度。」有一次到夜市聽到攤商用這首歌結合商品宣傳，她才感受到這首歌真的紅了。

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