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趙露思無濾鏡照片曝光！遭網友疑整形：是不是do過了？

趙露思陷整形疑雲。（翻攝自IG）趙露思陷整形疑雲。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星趙露思擁有甜美長相及精湛演技，出演過的古裝劇或現代劇都是收視保證，人氣不容小覷，不過她近期被網友發現外型與以往不同，遭疑整形。而寶格麗（Bulgari）執行長Jean-Christophe Babin，日前在社群曝光與趙露思的合照，似乎無濾鏡、0修圖，引起熱議。

有中國網友在微博轉發寶格麗執行長和趙露思的合照，寫下：「寶格麗CEO發的趙露思無美顏無濾鏡生圖純享。眾所周知歪果仁（外國人）是不P圖的。」而從寶格麗執行長臉上的皺紋與略泛紅的皮膚來看，真的沒有套濾鏡。

趙露思（右）與寶格麗執行長合照，疑似無濾鏡0修圖。（翻攝自IG）趙露思（右）與寶格麗執行長合照，疑似無濾鏡0修圖。（翻攝自IG）

然而卻有不少網友批趙露思的妝容有點髒，「人是好看的，也看的出來這個妝是真不精緻」、「整個妝容網紅模式化，有點髒髒的」，甚至有人再度懷疑她是否整形，「總覺得她鼻子嘴巴是不是do過了？」但也有另一派網友誇讚趙露思「這還能挑嗎…超級美啊」、「原圖更好看」、「無美顏無濾鏡原圖長這樣還不算好看嗎？」

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