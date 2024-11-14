晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《魷魚遊戲》第2季海報藏玄機？李政宰激烈對決李秉憲

李政宰重返《魷魚遊戲》第2季，試圖揪出幕後黑手。（Netflix提供）李政宰重返《魷魚遊戲》第2季，試圖揪出幕後黑手。（Netflix提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕Netflix現象級韓國影集《魷魚遊戲》第2季今釋出全新海報及劇照，主題為「樓梯迷宮」，故事將深入展開李政宰飾演的「成奇勳」與李秉憲飾演的「代表人物」之間的激烈對決，隨著真正的遊戲再次展開，新故事即將揭曉。

海報左半邊是分成「O」、「X」兩派的參賽玩家，由上至下分別為曹柔理、姜河那、李政宰、任時完以及朴成焄，李政宰所飾演的成奇勳為了揪出殘酷遊戲的幕後黑手而重返遊戲，且總是保持著堅定憤怒的神情！

Netflix現象級韓國影集《魷魚遊戲》第2季今釋出全新海報。（Netflix提供）Netflix現象級韓國影集《魷魚遊戲》第2季今釋出全新海報。（Netflix提供）

而右半邊則是整裝出動的粉紅衛兵，引人注目的是由李炳憲所飾演的代表人物也在隊伍當中，若有所思地望著456號，彷彿在預告著第2季中兩人將有更多的火花。

除了「樓梯迷宮」海報以外，Netflix也釋出一系列劇照，除了出現在海報中的6位之外，包括魏嘏雋、朴珪瑛、李陣郁、梁東根、康愛心和李書煥等人皆在其中，除了揭開了全新一季的面貌，也呈現出新舊玩家在參與遊戲時的緊張狀態。

《魷魚遊戲》第2季將於12月26日於Netflix全球獨家首播，新的遊戲、更高的賭注以及扣人心弦的懸疑感，預計將讓全球觀眾不寒而慄。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中