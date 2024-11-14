《魷魚遊戲》第2季海報藏玄機？李政宰激烈對決李秉憲

李政宰重返《魷魚遊戲》第2季，試圖揪出幕後黑手。（Netflix提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕Netflix現象級韓國影集《魷魚遊戲》第2季今釋出全新海報及劇照，主題為「樓梯迷宮」，故事將深入展開李政宰飾演的「成奇勳」與李秉憲飾演的「代表人物」之間的激烈對決，隨著真正的遊戲再次展開，新故事即將揭曉。

海報左半邊是分成「O」、「X」兩派的參賽玩家，由上至下分別為曹柔理、姜河那、李政宰、任時完以及朴成焄，李政宰所飾演的成奇勳為了揪出殘酷遊戲的幕後黑手而重返遊戲，且總是保持著堅定憤怒的神情！

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Netflix現象級韓國影集《魷魚遊戲》第2季今釋出全新海報。（Netflix提供）

而右半邊則是整裝出動的粉紅衛兵，引人注目的是由李炳憲所飾演的代表人物也在隊伍當中，若有所思地望著456號，彷彿在預告著第2季中兩人將有更多的火花。

除了「樓梯迷宮」海報以外，Netflix也釋出一系列劇照，除了出現在海報中的6位之外，包括魏嘏雋、朴珪瑛、李陣郁、梁東根、康愛心和李書煥等人皆在其中，除了揭開了全新一季的面貌，也呈現出新舊玩家在參與遊戲時的緊張狀態。

《魷魚遊戲》第2季將於12月26日於Netflix全球獨家首播，新的遊戲、更高的賭注以及扣人心弦的懸疑感，預計將讓全球觀眾不寒而慄。

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