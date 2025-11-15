赴墨代孕4寶遭嗆爆！男同志還原過程反擊「不該被任意批判」

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣一對男同志伴侶「壹零出4啦」赴墨西哥代孕4名新生兒，一度因「4胞胎」說法，在網路掀起倫理與代孕合法性的爭議。面對質疑，他們出面還原過程，強調全程依照墨西哥法規，經律師與公證人陪同辦理，並非單1位孕母懷上4胞胎，而是2位孕母各自懷上雙胞胎，對於造成誤會深感抱歉。

「壹零出4啦」表示，選擇前往墨西哥代孕，除了經費考量外，也是因為當地生殖中心流程完善、具合法性，所有程序都在律師或公證人見證下進行。他們理解社會對代孕仍有不同觀點，因此希望把真實經驗攤開來說明，「我們相信，只要是在尊重、透明、彼此理解的前提下誕生的生命，是值得被尊重的，不該被任意批判。」

男同志伴侶「壹零出4啦」赴墨西哥代孕4名寶寶，引發軒然大波。（經馬賽克處理，翻攝自Threads）

他們進一步說明，並非單一孕母懷上4胞胎，而是受精卵分別植入2位代理孕母，醫師也曾評估雙方同時懷雙胞胎的機率，「低到幾乎不可能」，因此最後迎來4個寶寶確實超出預期。2對雙胞胎出生日期相差3天，因具血緣關係而以「4胞胎」統稱，但也因此導致外界誤解，他們再次表達歉意。

「壹零出4啦」強調，整個代孕計畫中，孕母健康始終擺在第1位，在得知2位孕母都懷上雙胞胎後，他們也詢問過醫師關於減胎的可能性，但在孕母健康且不同意的情況下無法進行。雙方在孕期維持良好互動，孕母在醫療照護、保險保障下完成孕程，這一切都是基於尊重意願的前提展開。

