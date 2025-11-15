自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

赴墨代孕4寶遭嗆爆！男同志還原過程反擊「不該被任意批判」

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣一對男同志伴侶「壹零出4啦」赴墨西哥代孕4名新生兒，一度因「4胞胎」說法，在網路掀起倫理與代孕合法性的爭議。面對質疑，他們出面還原過程，強調全程依照墨西哥法規，經律師與公證人陪同辦理，並非單1位孕母懷上4胞胎，而是2位孕母各自懷上雙胞胎，對於造成誤會深感抱歉。

「壹零出4啦」表示，選擇前往墨西哥代孕，除了經費考量外，也是因為當地生殖中心流程完善、具合法性，所有程序都在律師或公證人見證下進行。他們理解社會對代孕仍有不同觀點，因此希望把真實經驗攤開來說明，「我們相信，只要是在尊重、透明、彼此理解的前提下誕生的生命，是值得被尊重的，不該被任意批判。」

男同志伴侶「壹零出4啦」赴墨西哥代孕4名寶寶，引發軒然大波。（經馬賽克處理，翻攝自Threads）男同志伴侶「壹零出4啦」赴墨西哥代孕4名寶寶，引發軒然大波。（經馬賽克處理，翻攝自Threads）

他們進一步說明，並非單一孕母懷上4胞胎，而是受精卵分別植入2位代理孕母，醫師也曾評估雙方同時懷雙胞胎的機率，「低到幾乎不可能」，因此最後迎來4個寶寶確實超出預期。2對雙胞胎出生日期相差3天，因具血緣關係而以「4胞胎」統稱，但也因此導致外界誤解，他們再次表達歉意。

「壹零出4啦」強調，整個代孕計畫中，孕母健康始終擺在第1位，在得知2位孕母都懷上雙胞胎後，他們也詢問過醫師關於減胎的可能性，但在孕母健康且不同意的情況下無法進行。雙方在孕期維持良好互動，孕母在醫療照護、保險保障下完成孕程，這一切都是基於尊重意願的前提展開。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中