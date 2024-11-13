舊愛還是最美！ 歌手林宗興找回失散23年電吉他

失散23年的電吉他，是林宗興人生第一把電吉他。（翻攝自林宗興臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕2007年參加選秀節目《超級偶像》獲季軍出道的歌手林宗興，12日在臉書抒發分離23年的電吉他，被找回的喜悅心情。

林宗興在發文曬出當年那把電吉他，以及當時把玩電吉他的照片，他感動說：「老朋友終於再見到你了，我們分離23年吧！？」透露當年它在高雄六合夜市演出完後被偷走，從此音訊全無。

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多年來林宗興曾妄想過網路發達，會不會有機會失而復得？沒想到這一等就是23年，昨他在網路又再看見它，許願一定要把它接回家團聚，因為是他人生中的第一把電吉他，「感謝老天爺」，林宗興激動吶喊。

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發文後，林宗興依舊難掩興奮心情說：「可能有些朋友會好奇，我是不是找到同樣型號的吉他而已？不！我確定這就是我的琴！當年和朋友一起改的pick up，和高把位手磨的凹槽（很愚蠢），都是這把琴與眾不同的記號。」

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至於到底是被誰幹走？林宗興表示他也不知道，但也不重要了，因為能找回來就是奇蹟；更有粉絲恭喜他，直呼太神了，「吉他神：舊愛還是最美」，林宗興也跟著喃喃自語：「真的是奇蹟！」

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