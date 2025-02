恭喜！昔控未婚夫偷吃險分手 38歲梅根福克斯「再懷第四胎」

梅根福克斯和機關槍凱利(左)交往4年,如今傳出懷孕消息。(資料照,美聯社、翻攝自IG)

〔娛樂頻道/綜合報導〕38歲好萊塢女星梅根福克斯(Megan Fox)因出演電影《變形金剛》走紅,美豔外貌與性感好身材更是圈粉無數。她與未婚夫「機關槍凱利」(Machine Gun Kelly)交往4年,期間分分合合,今(12)日終於帶來好消息,在社群曬出驗孕棒宣布懷孕了!

梅根福克斯手捧孕肚宣布懷孕。(翻攝自IG)

梅根在2020年結束與演員布萊恩奧斯汀格林(Brian Austin Green)的10年婚姻後,就和歌手機關槍凱利相戀,不過兩人卻時不時鬧分手,曾一度訂婚、經歷流產,更傳出男方疑似劈腿,讓梅根氣到刪光所有社群照片。

梅根今(12)日在社群曬出手捧孕肚及驗孕棒的照片,寫下「Nothing is ever really lost. welcome back.」。事實上,梅根與前夫布萊已育有3子,如今傳出懷孕消息已是她的第四胎。

