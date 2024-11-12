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娛樂 最新消息

恭喜！昔控未婚夫偷吃險分手 38歲梅根福克斯「再懷第四胎」

梅根福克斯和機關槍凱利（左）交往4年，如今傳出懷孕消息。（資料照，美聯社、翻攝自IG）梅根福克斯和機關槍凱利（左）交往4年，如今傳出懷孕消息。（資料照，美聯社、翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕38歲好萊塢女星梅根福克斯（Megan Fox）因出演電影《變形金剛》走紅，美豔外貌與性感好身材更是圈粉無數。她與未婚夫「機關槍凱利」（Machine Gun Kelly）交往4年，期間分分合合，今（12）日終於帶來好消息，在社群曬出驗孕棒宣布懷孕了！

梅根福克斯手捧孕肚宣布懷孕。（翻攝自IG）梅根福克斯手捧孕肚宣布懷孕。（翻攝自IG）

梅根在2020年結束與演員布萊恩奧斯汀格林（Brian Austin Green）的10年婚姻後，就和歌手機關槍凱利相戀，不過兩人卻時不時鬧分手，曾一度訂婚、經歷流產，更傳出男方疑似劈腿，讓梅根氣到刪光所有社群照片。

梅根今（12）日在社群曬出手捧孕肚及驗孕棒的照片，寫下「Nothing is ever really lost. welcome back.」。事實上，梅根與前夫布萊已育有3子，如今傳出懷孕消息已是她的第四胎。

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