陽明牙醫超正學霸認愛！撇母胎單身：交過男友一隻手數得出來

〔記者蕭方綺／台北報導〕張軒睿、韓寧合作新戲《不愛，愛》，昨特別響應1111光棍節宣傳活動，陽明牙醫系畢業的學霸韓寧劇中角色是母胎單身，現實生活中不是，但她指出「交過的男朋友大概一隻手數得出來」，現在和圈外人Ｋ先生，「拍親熱戲會跟對方報備，也會分享劇中角色，Ｋ先生很尊重我的工作。」後來她說2人原本就認識，後來才交往，看來是大學同學。

張軒睿（左）和韓寧為了新戲在雙11合體宣傳。（良人行、東森電視提供）

而張軒睿和柯震東的美女經紀人Jessica穩定交往中，問他「何時脫離光棍」？張軒睿笑回：「如果有好消息的話，不會隱婚，沒有這方面的偶包，目前想要先以工作為主。」

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談及光棍節，韓寧其實之前不知光棍節是什麼，雙11搶購都是買狗狗的生活用品，她的愛犬「巫底底」今年5歲，是個媽寶，去年11月「巫底底」好奇走到湖邊，因為平衡感不好，掉進大湖公園，韓寧做出驚人之舉，她說：「我沒有思考就跳湖救他，手機也掉下湖底，為此半年用舊手機，從那之後送巫底底去泳池訓練，以防意外。」

張軒睿對《不愛，愛》中吃到花瓣的吻戲印象深刻。（良人行、東森電視提供）

韓寧認愛圈外男友。（良人行、東森電視提供）

此外，聊到難忘的一場戲，張軒睿說有一場英雄救美的戲，花瓣漫天飄落，結果有片花瓣黏在嘴唇上，一直想把它吐掉卻吐不掉，慌張「呸」了幾聲，因此NG，苦笑稱自己「帥不過三秒」。韓寧則分享有一場在路邊的親吻戲，劇組為了親吻那一刻能拍到路燈一盞一盞陸續亮起的畫面喬了很久，結果拍攝當下路燈卻同步亮起，最後還是靠後製解決。

《不愛，愛》於11/17起每週日晚間8點在東森戲劇台連播兩集、鎖定LINE TV每周日晚上10點上架。

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