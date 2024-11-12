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娛樂 最新消息

余苑綺尪當車手涉詐判決出爐！李亞萍回應了

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前立委、知名藝人余天女婿陳鑒涉當詐騙集團「車手頭」，負責收取贓款，4月被逮時，身上還起出200萬贓款，當時他拿出國會助理名片，辯稱是要投資用、企圖脫身未果，被新北地檢署依涉有重嫌聲押獲准；新北地院今（12）日上午進行一審判決，陳鑒被判2年有期徒刑緩刑5年，且緩刑期間付保護管束，並提供240小時義務勞務，接受8小時法治教育課程。對此，李亞萍發聲回應了。

余天（左）、李亞萍。（資料照）余天（左）、李亞萍。（資料照）

今年2月間，有被害人到新北市警局海山警分局報案，稱遭騙走破千萬元，手法是老套的「假投資群組」，警方獲報後趁車手與被害者面交時，予以逮捕，並追出車手交付款項給上游成員的地點，另於4月30日，在新北市新站路與新府路地下道連通道查緝詐騙投資集團，當場以現行犯逮捕陳鑒及其同夥。

陳鑒遭逮時，身上起出200餘萬鉅款，他當時一度拿出自己國會助理名片，向警方誆稱手上的200多萬元現金是投資用途，還指著自己的名片說「我有可能做詐嗎」？企圖以國會助理身分脫罪失敗。

余天女婿陳鑒涉詐遭逮。（資料照）余天女婿陳鑒涉詐遭逮。（資料照）

新北地院今日上午會同國民法官進行一審判決，陳鑒被判2年有期徒刑，緩刑5年，且緩刑期間付保護管束，並提供240小時義務勞務，接受8小時法治教育課程。據《三立新聞網》報導，余天未接電話，而李亞萍則表示，「當然是尊重法官判決」，並透露余苑綺子女現況不錯

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