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娛樂 最新消息

網友許願「韓版」《影后》夢幻名單！兩大女神成「周凡」候選

〔記者鍾志均／綜合報導〕台劇《影后》自7日上線全12集後，口碑爆棚，該劇今年受邀至韓國釜山影展首映，大受好評；有網友發起「心目中的韓版《影后》」夢幻名單，包括大咖女神全智賢、孫藝真紛紛被點名，引發熱議。

楊謹華、謝盈萱主演的《影后》近來人氣爆棚。（Netflix提供）楊謹華、謝盈萱主演的《影后》近來人氣爆棚。（Netflix提供）

楊謹華、謝盈萱分飾的「周凡」和「薛亞之」成為近日社群最火紅的角色名，有人認為韓國影后孫藝真絕對是「周凡」的不二人選，但立刻有網友表示，全智賢的氣質也許更適合「周凡」，兩位女神各有支持者。

網友許願孫藝真（左起）、全智賢、河智苑演出韓版《影后》。（翻攝自X）網友許願孫藝真（左起）、全智賢、河智苑演出韓版《影后》。（翻攝自X）

曾莞婷飾演的「潘茵茵」自嘲自己整過型，網友點名「劉寅娜」來演出非常適合；至於「綠茶代表」史艾瑪，則有人屬意演技派金泰梨，認為新人林廷憶的某些角度和也她有些相似。

鍾欣凌飾演的「胖姐」適合由李姃垠演出。（翻攝自Netflix、X）鍾欣凌飾演的「胖姐」適合由李姃垠演出。（翻攝自Netflix、X）

鍾欣凌演出的經紀人「胖姐」雖然看似憨傻，但對自家藝人「一往情深」，逼哭許多觀眾眼淚，台灣網友想到演過韓片《寄生上流》、韓劇《她的日與夜》的韓國「阿珠媽」李姃垠，大讚台韓兩位都是演技派。

另外，《影后》不只有女性角色精彩，男演員也很出色，薛仕凌飾演的「李子齊」性格懦弱，無代表作，網友將他和《夫婦的世界》「渣夫」朴海俊畫上等號，黃迪揚飾演的萬能經紀人「壁虎」討喜活潑，被說由曹政奭來演出非常適合。

蔡鍾協（左）、丁海寅被視為韓版「流氓」不二人選。（翻攝自IG）蔡鍾協（左）、丁海寅被視為韓版「流氓」不二人選。（翻攝自IG）

至於最受歡迎的「流氓」，台灣由鮮肉代表詹懷雲出道10年爆紅，韓劇粉絲點名「大勢年下男」丁海寅，以及《無人島的Diva》蔡鍾協來演出都很滿意；只是也有人打趣說，若韓國真找來一群大咖群演，預算可能先突破韓劇天花板。

● 網友心目中的「韓版《影后》」夢幻名單：

周凡：孫藝真or全智賢

薛亞之：河智苑

李子齊：朴海俊

史艾瑪：金泰梨

潘茵茵：劉寅娜

黎芯妮：秀英

柯麗芬：羅美蘭

游燕芳：金海淑

胖姐：李姃垠

壁虎：曹政奭

流氓：蔡鍾協or丁海寅

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