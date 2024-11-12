《紅衣小女孩2》取景地驚見腐爛女屍！KID曾去探險 多年後仍閉口不談

KID原屬團體CIRCUS曾前往樂園錄節目，不料接連傳出怪事。（資料照，記者陳奕全攝）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台中市廢棄多年的「卡多里樂園」是電影《紅衣小女孩2》取景地點，有「猛鬼樂園」之稱，昨（11）日有4名大學生去探險，卻意外發現一名女屍，引起熱議。事實上，這座樂園在結束營業後，接連傳出靈異事件，就連藝人KID都閉口不談。

該4名大學生在園區探險時，發現一名女子倒臥在一個廢棄房間，嚇得他們趕忙報警。據悉，死亡的林姓女子年約40多歲，疑似與丈夫離婚後，精神狀況不佳，鮮少與家人聯繫，失聯已超過1週，初步排除他殺嫌疑。

請繼續往下閱讀...

卡多里樂園閒置封閉多年，入口外觀殘破。（資料照，記者張軒哲攝）

而這座「猛鬼樂園」自1994年倒閉後就傳出多起鬼故事，不少膽大民眾前往試膽，也有許多YouTuber、電視節目及電影取景拍攝。其中，KID前團體CIRCUS在15年前的農曆7月，也到卡多里樂園探險，過程中發生不少難以解釋的「巧合」，4人到雲霄飛車地點擲骰子，決定誰要走斷軌，怎料骰出4次4點，諧音「死死死死」，讓眾人當場嚇壞，爾後KID只要被問到此事，都絕口不提。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法