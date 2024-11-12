晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃霑逝世20周年 TVB推特別節目《一代鬼才黃霑》紀念

黃霑生前活躍於香港文化及娛樂界，曾與金庸、倪匡及蔡瀾並稱為「香江四大才子」，性格率直不羈，文學及音樂造詣極深厚。（香港星島日報）黃霑生前活躍於香港文化及娛樂界，曾與金庸、倪匡及蔡瀾並稱為「香江四大才子」，性格率直不羈，文學及音樂造詣極深厚。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕2004年11月24日，香港一代才子黃霑因肺癌末期引發肺炎去世，享壽63歲。今年是黃霑逝世20周年，TVB日前播出特別節目《一代鬼才黃霑》，其長子黃宇瀚罕見現身受訪，大談與父親相處點滴。

黃宇瀚在節目中透露爸爸黃霑填寫的歌詞，大多是描寫自己心聲，包括膾炙人口《問我》、《明星》等，指黃霑有深刻感受並誠實地表達自己，才能讓大眾有共鳴。

黃霑長子黃宇瀚。（香港星島日報）黃霑長子黃宇瀚。（香港星島日報）

受訪中，黃宇瀚戴著黑框眼鏡，外貌與黃霑很像，笑說從小被稱為「霑仔」，長大後漸漸不願背負著「黃霑兒子」之名，想靠自己找工作，直到在職場打滾多年，黃宇瀚終於釋懷，學會不再逃避而欣然接受，加上爸爸過世20周年，才決定接受訪問，好讓大家記得這位一代鬼才。

相關新聞：黃霑無緣紅顏出殯 一代才女筆留永恆

黃宇瀚大讚爸爸愛看書，可以徹夜不眠地閱讀，提到他對香港文學的貢獻，黃宇瀚坦言是從其他人口中才感受到爸爸的威力。然而，黃宇瀚認為爸爸被稱為鬼才，可以花20分鐘填完《上海灘》，但其實花了很多時間做研究、蒐集及思考，大讚爸爸非常努力。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中