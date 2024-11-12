黃霑逝世20周年 TVB推特別節目《一代鬼才黃霑》紀念

黃霑生前活躍於香港文化及娛樂界，曾與金庸、倪匡及蔡瀾並稱為「香江四大才子」，性格率直不羈，文學及音樂造詣極深厚。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕2004年11月24日，香港一代才子黃霑因肺癌末期引發肺炎去世，享壽63歲。今年是黃霑逝世20周年，TVB日前播出特別節目《一代鬼才黃霑》，其長子黃宇瀚罕見現身受訪，大談與父親相處點滴。

黃宇瀚在節目中透露爸爸黃霑填寫的歌詞，大多是描寫自己心聲，包括膾炙人口《問我》、《明星》等，指黃霑有深刻感受並誠實地表達自己，才能讓大眾有共鳴。

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黃霑長子黃宇瀚。（香港星島日報）

受訪中，黃宇瀚戴著黑框眼鏡，外貌與黃霑很像，笑說從小被稱為「霑仔」，長大後漸漸不願背負著「黃霑兒子」之名，想靠自己找工作，直到在職場打滾多年，黃宇瀚終於釋懷，學會不再逃避而欣然接受，加上爸爸過世20周年，才決定接受訪問，好讓大家記得這位一代鬼才。

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黃宇瀚大讚爸爸愛看書，可以徹夜不眠地閱讀，提到他對香港文學的貢獻，黃宇瀚坦言是從其他人口中才感受到爸爸的威力。然而，黃宇瀚認為爸爸被稱為鬼才，可以花20分鐘填完《上海灘》，但其實花了很多時間做研究、蒐集及思考，大讚爸爸非常努力。

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