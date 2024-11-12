Ryu、Yuma婚內搞不倫！現身黃明志「破億神曲」遭譙爆

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTube百萬頻道「RyuuuTV」由大馬籍「Ryu」攜手日本籍妻子「Yuma」共同經營，火紅程度就連黃明志的破億神曲《東京盆踊りTokyo Bon 2020》MV都有兩人的身影，如今夫妻倆卻爆出接力出軌，婚變醜聞除了鬧得滿城風雨，更被網友挖出昔日客串畫面譙爆。

Yuma（左起）昔在黃明志的破億神曲MV中，與Ryu攜手客串演出。（組合照，翻攝自YouTube）

日馬夫妻Ryu、Yuma近日爆出婚內接力出軌，時間軸以Yuma偷吃同鄉的小王YouTuber「Tommy」開始，Ryu接著在幾個月後也認識了中國女畫家。婚變醜聞曝光後，Ryu、Yuma昔日恩愛形象瞬間崩毀，以往同框Tommy的「三人行畫面」也被挖出，更讓一直以來支持他們的死忠粉絲難以置信。

請繼續往下閱讀...

Ryu（後排右1）、Yuma（前排右1）現身為黃明志與二宮芽生（前排左1）的合作曲《東京盆踊りTokyo Bon 2020》MV客串。（翻攝自YouTube）

事實上，Ryu、Yuma的火紅程度不容小覷，兩人曾現身為「大馬鬼才」黃明志與日本百萬YouTuber二宮芽生的合作曲《東京盆踊りTokyo Bon 2020》MV助陣，迄今在YouTube上的播放量更是突破1.2億。隨著Ryu、Yuma複雜的多角不倫戀真相浮出水面，許多網友也紛紛朝聖該MV，留言寫下兩人出現的時間點，更以「偷吃仔」譙爆婚內出軌的行為。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法