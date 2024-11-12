何依霈「耍手段」嫁豪門 唯美鑽石婚紗曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕何依霈在三立八點檔《願望》飾演「高愛倫」，她穿上華麗婚紗和飾演「周安迪」的李家慶結婚，上演豪門家族聯姻。何依霈穿上絕美的鑽石婚紗，佈滿閃爍鑽石光到裙襬，露出美胸事業線，超美視覺效果惹大家驚豔。

何依霈在《願望》披婚紗。（J2 Plus婚紗攝影提供）

劇中何依霈運用手段欺騙李家慶結婚，愛倫與安迪投骰子遊戲，結果愛倫贏了，安迪遵照承諾，答應好好當愛倫的先生，沒想到這竟是愛倫在骰子上動了手腳，種種惡行被揭穿，何依霈也在婚禮中展現精湛演技。

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何依霈在《願望》披婚紗。（J2 Plus婚紗攝影提供）

何依霈在《願望》披婚紗。（J2 Plus婚紗攝影提供）

最後飾演兄妹的林萱瑜、楚翔一行人，帶著關鍵證人跑來婚禮當眾拆穿何依霈的陰謀，隨即受到報應，但何依霈的婚紗一點也不馬虎，穿上胸前的深V設計的婚紗，一身華麗璀璨鑲鑽款式大拖尾裙襬，展現逼人氣勢。

何依霈在《願望》披婚紗。（J2 Plus婚紗攝影提供）

何依霈在《願望》披婚紗。（J2 Plus婚紗攝影提供）

何依霈表示，每次在戲裡穿婚紗都是令人又愛又恨的過程，愛的是，漂亮的婚紗總是能滿足小公主的幻想，但八點檔的壞人一旦要結婚就是所有報應的進行式，只求編劇能手下留情，報復手段不要太慘烈。

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