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娛樂 電影

香港人氣王竟成詐騙犯？張天賦被起底 「吳君如也大讚他帥」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《我談的那場戀愛》由吳君如、張天賦演出，張天賦擁有帥氣外表和實力唱功，雖然是香港歌壇人氣王，不過演戲經驗還不夠多，卻被吳君如相中，向導演何妙祺推薦，最後成功獲得飾演網戀詐騙天才「少年」的機會，好表現更成為今年金馬獎的遺珠之憾。

吳君如（左）在《我談的那場戀愛》中網戀的詐騙天才「少年」張天賦，是由她慧眼欽點。（甲上娛樂提供）吳君如（左）在《我談的那場戀愛》中網戀的詐騙天才「少年」張天賦，是由她慧眼欽點。（甲上娛樂提供）

談起張天賦，吳君如直誇說：「我覺得他很帥，這點很重要，因為大銀幕會更加放大。拍攝前我看過他的演唱會，是個唱歌富有感染力的人，我覺得他演戲一定演得好！」

果不其然他在片中的表現被導演大讚很有「天賦」，更拋棄帥氣偶包素顏上陣，張天賦說：「當初我沒有料到拍攝可以素顏，坦白說我沒有信心，無奈角色比較頹廢、不會打扮，幸好中間出現轉折讓我成功騙到錢，就變得比較帥了。」

張天賦在《我談的那場戀愛》中拋棄帥氣偶包素顏上陣。（甲上娛樂提供）張天賦在《我談的那場戀愛》中拋棄帥氣偶包素顏上陣。（甲上娛樂提供）

張天賦認為「少年」這角色跟他很相似，「他一開始很呆，後來找到一樣能夠證明自己的事。雖然故事是講詐騙，但是我的角度來看，網路聊天過程中某程度上給予了女人支持，騙子要錢，女人在麵包和愛情之間，她寧願選擇愛情，都是各取所需。」《我談的那場戀愛》將於11月29日全台上映。

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