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娛樂 最新消息

經典偶像劇登北美 周渝民朴恩惠18年前《深情密碼》打頭陣

〔記者李紹綾／台北報導〕台灣經典戲劇在北美也能看到！「七十六號原子」旗下數位媒體發行品牌Studio886宣佈將成為全台灣第一家將台灣經典戲劇透過新興的數位電視頻道 FAST Channels，推出全新886TV節目品牌，將台灣經典戲劇節目推播至北美地區。

朴恩惠（左）、周渝民在《深情密碼》有不少對戲的橋段。（七十六號原子提供）朴恩惠（左）、周渝民在《深情密碼》有不少對戲的橋段。（七十六號原子提供）

首波推出的節目包括《深情密碼》、《翻糖花園》等經典台灣偶像劇，即日起已在Amasian TV上線播出，吸引了美洲各地的亞裔美國人及亞洲娛樂愛好者，滿足日益增長的亞洲內容需求。Amasian TV是由ODK Media擁有並營運的優質FAST平台，十多年來一直與亞洲工作室及廣播公司合作，為美洲地區提供頂尖的亞洲內容。

周渝民（左）、朴恩惠主演《深情密碼》。（七十六號原子提供）周渝民（左）、朴恩惠主演《深情密碼》。（七十六號原子提供）

Studio886選擇Amasian TV作為其首個在美國推出頻道的平台886TV，加入該平台多元的亞洲節目陣容，將亞洲精彩節目帶給多樣化的觀眾。ODK Media的CSO Peter Park對此合作發表了願景：「我們的目標是將最好的亞洲娛樂帶給北美和南美的觀眾。Amasian TV的創新功能如『即時重播』以及『個人化節目指南』讓觀眾享受無縫體驗亞洲娛樂的多樣性和豐富性。」

886TV 台灣首家透過FAST在北美亮相。（七十六號原子提供）886TV 台灣首家透過FAST在北美亮相。（七十六號原子提供）

七十六號原子董事總經理楊志光表示，公司旗下品牌Studio886專注於透過數位新媒體平台，讓授權的台灣戲劇節目能服務更多的全球觀眾，目前除有自製原創節目陸續推出外，也已與超過16家台灣電視台、製作公司簽署全球新媒體發行代理上架合約，目前擁有超過4,500小時節目內容，包括戲劇、電影、兒童動畫、實境紀實、美食與旅遊節目等多元內容庫。上線以來迄今累計締造5.1億的觀看次數，而訂閱者營運的出色成效也更讓Studio886在今年獲得YouTube白銀級創作者獎座肯定。

朴政珉（左起）、簡嫚書、王傳一演出《翻糖花園》。（七十六號原子提供）朴政珉（左起）、簡嫚書、王傳一演出《翻糖花園》。（七十六號原子提供）

楊志光另外表示，小計2024年1月至8月期間，Studio886所代理的授權影音在全球各大平台總觀看時間已逾860萬小時，讓印尼、印度、美國、巴西、澳洲與越南等地觀眾，透過多種語言與文字介紹來認識並喜歡上台灣的影劇作品，並因應北美地區越來越多觀眾透過連網電視機收看網路節目，如今透過比傳統有線電視更經濟高效的串流服務，與泛亞洲娛樂內容的領軍者數位電視內容平台Amasian TV合作，期望透過886TV頻道持續推出更多的經典華語戲劇服務觀眾。

周渝民（右）、朴恩惠主演《深情密碼》。（七十六號原子提供）周渝民（右）、朴恩惠主演《深情密碼》。（七十六號原子提供）

簡嫚書（左起）、朴政珉演出《翻糖花園》。（七十六號原子提供）簡嫚書（左起）、朴政珉演出《翻糖花園》。（七十六號原子提供）

近期台灣因為Netflix上架瓊瑤經典戲劇《還珠格格》，再讓這齣經典戲劇引發新一輪追劇熱潮。而Studio886也在2021年間成立後，與台灣多家電視台與製作公司合作，授權代理營運全球社群媒體與VOD數位平台，成功將台灣戲劇推廣至全球，偶像劇教母柴智屏所製作的戲劇作品，如《換換愛》、《烈愛傷痕》等，在Studio886營運的YouTube頻道上，重新再帶動一波收看流量。

近年受到中外頻道商重視的FAST串流服務，來自全名「Free Ad-supported Streaming TV」，是對應傳統電視與廣告播放模式而生的新興數位服務，根據2023年調查報導統計，美國每三個串流用戶中，即有一個是使用FAST服務，有鑑於相關FAST平台在美國正快速成長，也同步呼應全球各地近年湧入的有線電視剪線潮趨勢，FAST串流服務。七十六號原子董事總經理楊志光補充說明，當今歐美地區網路廣告的價格越來越高，Studio886將經典節目內容與具知名度IP作品，透過新興的數位服務推播給全球觀眾，不但活化原有IP，也將帶動新一波的數位經濟效益。

七十六號原子於 2019 年成立，是台灣首家因應網路串流環境創建的IP投資公司，運營內容包括IP投資、開發、行銷與發行。旗下Studio886精選超過4,500小時台灣優質影視授權內容，搭配提供英、日、印尼、越南、韓、葡萄牙語、西班牙語等字幕，拉近與全球觀眾的距離。

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