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娛樂 電影

（影）尼泊爾導演6000公尺高山險喪命！攝影師出動「神之手」解救

〔記者鍾志均／綜合報導〕尼泊爾導演敏巴姆執導的藏語電影《香巴拉》遠赴6000公尺高的極地拍攝，不料過程中，敏巴姆、跟焦師和錄音助理3人陸續出現高山症反應和血尿，拍攝期非常艱辛，甚至有危及生命之虞。

《香巴拉》在6000公尺高的極地拍攝，美景一覽無遺。（海鵬提供）《香巴拉》在6000公尺高的極地拍攝，美景一覽無遺。（海鵬提供）

《香巴拉》（Shambhala）榮獲第61屆金馬獎最佳攝影、最佳造型設計雙料大獎提名，由台灣、尼泊爾、法國、挪威、香港、土耳其、美國和卡達等8地聯合攝製，電影遠赴喜馬拉雅山多爾波（Dolpo）拍攝，拍出「尼泊爾電影的最新高度」。

這名哈薩克籍攝影師阿吉斯香巴基夫憑出色的攝影技巧，獲金馬61最佳攝影提名，不過他卻不是製片方原本要找的攝影師，主要是香巴基夫在喜馬拉雅山拍攝導演前作《尋找奇雞》時，因高山症發作被直升機救走，導致拍攝中斷，但導演力排眾議，依然堅持邀他進組拍攝新片，更替他保了台幣200萬的巨額保險才獲准入山拍攝。

香巴基夫後來決定斷菸戒酒、開始茹素，終以最佳狀態挑戰《香巴拉》在6000公尺高的極地拍攝，將尼泊爾的美景全都收納在鏡頭中。

導演敏巴姆（左）肯定攝影師香巴基夫的純熟攝影技術，力邀他進組拍攝。（海鵬提供）導演敏巴姆（左）肯定攝影師香巴基夫的純熟攝影技術，力邀他進組拍攝。（海鵬提供）

只是導演敏巴姆、跟焦師和錄音助理等三人在高山拍攝時，竟都陸續出現高山症反應和血尿，最後多虧香巴基夫熟練的攝影技術，提前完成拍攝，讓三人得以提早下山治療，敏巴姆感動說：「是他（香巴基夫）救了我的命！」

《香巴拉》劇情描述一名女子嫁給三位丈夫之後所面臨的轉變，片中除了呈現尼泊爾的景色、風采與文化，更打破傳統束縛、尋求女性自我認同，獲外媒讚賞是「一場翻越喜馬拉雅山的女性自覺之旅」。《香巴拉》預計明年1月在台上映。

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