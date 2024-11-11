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娛樂 日韓

寫真女星小泉美雪成小三 日本黨魁地方視察到床上

小泉美雪（左）與日本在野黨黨魁玉木雄一郎發生不倫戀。（星島日報提供）小泉美雪（左）與日本在野黨黨魁玉木雄一郎發生不倫戀。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經擔任賽車女郎、雜誌模特兒的寫真女星小泉美雪被踢爆與日本在野黨黨魁現年55歲的日本國民民主黨主席玉木雄一郎發展出不倫戀，兩人甚至還在玉木老家附近，假宣傳觀光之名，和小泉親密接觸，並同框合影。

小泉美雪數年前退出經紀公司後，轉為自由接案者，經常宣傳高松市、香川縣內小豆島風。兩人不倫戀從2022年開始，根據日本媒體指出，小泉被邀請擔任地區觀光大使，玉木則是因老家在附近，兩人便開啟了「床上觀光」之旅。

現年55歲的日本國民民主黨主席玉木雄一郎召開記者會道歉。（美聯社）現年55歲的日本國民民主黨主席玉木雄一郎召開記者會道歉。（美聯社）

綜合日媒報導，玉木雄一郎今（11）日召開記者會，坦言報導內容「大致為真」，等於認了不倫戀。玉木雖公開道歉，但對於不倫戀情卻想輕輕帶過，他表示「具體時間已經記不清了」。地方人士則提出證言，表示過去曾傳出玉木雄一郎外遇的傳言，指他和一起出席的女性互動親密，甚至被目擊到進旅館開房間。

小泉美雪曾任賽車女郎及模特兒。（星島日報提供）小泉美雪曾任賽車女郎及模特兒。（星島日報提供）

今年7月底玉木雄一郎和小泉美雪為掩人耳目，前後搭機抵達高松。小泉抵達時，入住了玉木前一晚剛入住的飯店。兩人為了避嫌都會在飯店附近的便利商店待著，接著才一前一後進入飯店。此狀況從2022年的下半年開始，目擊者甚至看到過2次。

有家室的玉木雄一郎在記者會中表示，婚內出軌都因為他心智薄弱，未能抵抗外界誘惑，並說「無論怎麼道歉，也無法被妻子原諒」。

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