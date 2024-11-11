Tommy認了當小王風向卻逆轉！網揪Yuma「這關鍵1步」太急了

Tommy（右）坦承介入Ryu、Yuma的婚姻。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕98萬YTR「Tommy」近期遭指介入百萬YTR夫妻檔Ryu、Yuma的婚姻，今（11）日稍早Tommy認了確實與Yuma發生婚外情，並詳細列出兩人私約的時間軸，不過風向並非一面倒，不少網友也分析起Yuma做最錯的關鍵1步，直言「還是太急了」。

Tommy今終於發聲，他誠摯道歉，坦承自己確實犯下重大過錯，不過與Yuma今年3月起已不再聯絡，「雖然發現錯誤已經晚了，不過後來反思反省自己這件事非常不對的」。

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有網友在Dcard以「現在戰況分析，Yuma哪一步做錯了」為題發文，表示其實一開始Yuma是位居上風。怎料Ryu昨（10）日先發制人承認婚內出軌，證實是Yuma先偷吃，這時候情勢變成37開，Yuma落居逆風。

網友分析，Yuma在Ryu遭疑出軌時，將自己塑造成受害者，才使出軌Tommy一事被揭發。（翻攝自IG）

該網友接著分析，Yuma當初出於愧疚要老公也出去玩，沒想到Ryu一去不復返，Yuma便開始發布自己獨居、獨旅的影片，將婚變矛頭指向Ryu。在對方遭疑出軌時，又將自己塑造成受害者的，才使出軌Tommy一事爆發，網友文末感嘆，「只能說Yuma終究還是年輕人，還是太急了」。

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