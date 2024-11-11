恭喜！59歲吳君如三喜臨門 興奮嗨喊：我太幸運了

吳君如憑藉著《我談的那場戀愛》獲獎連連，拍攝影片直呼很開心。（翻攝自吳君如IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕吳君如憑最新主演愛情喜劇片《我談的那場戀愛》暌違21年再度問鼎金馬影后，更確定來台擔任金馬獎頒獎嘉賓，近期喜事不斷的她忙著當空中飛人參展、為電影宣傳。

吳君如在《我談的那場戀愛》片中幻想與網路認識的法國石油工程師相戀。（甲上娛樂提供）

繼榮獲「夏威夷國際電影節」焦點香港影人獎殊榮後，日前又獲「倫敦東亞電影節」頒發榮譽獎，《我談的那場戀愛》也奪下最佳影片大獎，赴倫敦代表領獎的她喜上眉梢，高舉獎座開心高呼：「我們贏了10部電影！好興奮呀！」吳君如感性表示這都歸功於遇到好劇本、好電影，讓她不僅是雙喜臨門，今年堪稱是她的「三喜臨門幸運年」。網友也紛紛湧入她的IG送上祝福，直呼「恭喜」。

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吳君如憑藉著《我談的那場戀愛》獲獎無數，稱今年是三喜臨門lucky年。（翻攝自IG）

《我談的那場戀愛》以「網戀詐騙」為題材引發話題，成功締造香港近8000萬台幣票房佳績，並創下「連續50天單日票房排行TOP5」長紅紀錄。吳君如顛覆過往搞笑形象展現內斂演技，飾演習慣隱藏情緒、遺忘曾與老公有過美好戀愛回憶的失婚熟女醫生。

吳君如（右）在片中飾演習慣隱藏情緒的婦產科名醫余笑琴，倪晨曦（左）飾演嫁給有錢人的富太太。（甲上娛樂提供）

今天釋出的「製作特輯：主演篇」影片中，吳君如表示通常演員接戲第一件事就是看劇本的素質，「我覺得劇本非常好，看完劇本之後如果還是給我演的話不得了！但是找我演這個角色是一個新嘗試，因為跟我本人性格剛好相反，我不會隱藏情緒，我一來就會爆！」

吳君如（右）在《我談的那場戀愛》中顛覆過往形象展現內斂演技，張錦程（左）飾演其丈夫。（甲上娛樂提供）

吳君如（左）在《我談的那場戀愛》中網戀的詐騙天才「少年」張天賦是由她慧眼欽點。（甲上娛樂提供）

這點相當考驗導演何妙祺的功力，以本片入圍金馬獎最佳新導演的何妙祺表示，吳君如相當尊重新導演，兩人會來回溝通討論角色要如何揣摩出戀愛前後的反差感，「我希望君如姐在表演上收一點，她演了很多版本給我挑，而且可以在沒有喜劇化處理的情況下做得很細膩。但當戲發展到女人投入戀愛心花怒放的狀態時，君如姐建議可以放大喜劇感做出對比，她掌握了很多細節，讓整部片很和諧，所以我們經常說喜劇是真的很難做的，很謝謝君如姐，交給我這個新導演！」

張天賦在《我談的那場戀愛》中拋棄帥氣偶包素顏上陣。（甲上娛樂提供）

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