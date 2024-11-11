晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

恭喜！59歲吳君如三喜臨門 興奮嗨喊：我太幸運了

吳君如憑藉著《我談的那場戀愛》獲獎連連，拍攝影片直呼很開心。（翻攝自吳君如IG）吳君如憑藉著《我談的那場戀愛》獲獎連連，拍攝影片直呼很開心。（翻攝自吳君如IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕吳君如憑最新主演愛情喜劇片《我談的那場戀愛》暌違21年再度問鼎金馬影后，更確定來台擔任金馬獎頒獎嘉賓，近期喜事不斷的她忙著當空中飛人參展、為電影宣傳。

吳君如在《我談的那場戀愛》片中幻想與網路認識的法國石油工程師相戀。（甲上娛樂提供）吳君如在《我談的那場戀愛》片中幻想與網路認識的法國石油工程師相戀。（甲上娛樂提供）

繼榮獲「夏威夷國際電影節」焦點香港影人獎殊榮後，日前又獲「倫敦東亞電影節」頒發榮譽獎，《我談的那場戀愛》也奪下最佳影片大獎，赴倫敦代表領獎的她喜上眉梢，高舉獎座開心高呼：「我們贏了10部電影！好興奮呀！」吳君如感性表示這都歸功於遇到好劇本、好電影，讓她不僅是雙喜臨門，今年堪稱是她的「三喜臨門幸運年」。網友也紛紛湧入她的IG送上祝福，直呼「恭喜」。

吳君如憑藉著《我談的那場戀愛》獲獎無數，稱今年是三喜臨門lucky年。（翻攝自IG）吳君如憑藉著《我談的那場戀愛》獲獎無數，稱今年是三喜臨門lucky年。（翻攝自IG）

《我談的那場戀愛》以「網戀詐騙」為題材引發話題，成功締造香港近8000萬台幣票房佳績，並創下「連續50天單日票房排行TOP5」長紅紀錄。吳君如顛覆過往搞笑形象展現內斂演技，飾演習慣隱藏情緒、遺忘曾與老公有過美好戀愛回憶的失婚熟女醫生。

吳君如（右）在片中飾演習慣隱藏情緒的婦產科名醫余笑琴，倪晨曦（左）飾演嫁給有錢人的富太太。（甲上娛樂提供）吳君如（右）在片中飾演習慣隱藏情緒的婦產科名醫余笑琴，倪晨曦（左）飾演嫁給有錢人的富太太。（甲上娛樂提供）

今天釋出的「製作特輯：主演篇」影片中，吳君如表示通常演員接戲第一件事就是看劇本的素質，「我覺得劇本非常好，看完劇本之後如果還是給我演的話不得了！但是找我演這個角色是一個新嘗試，因為跟我本人性格剛好相反，我不會隱藏情緒，我一來就會爆！」

吳君如（右）在《我談的那場戀愛》中顛覆過往形象展現內斂演技，張錦程（左）飾演其丈夫。（甲上娛樂提供）吳君如（右）在《我談的那場戀愛》中顛覆過往形象展現內斂演技，張錦程（左）飾演其丈夫。（甲上娛樂提供）

吳君如（左）在《我談的那場戀愛》中網戀的詐騙天才「少年」張天賦是由她慧眼欽點。（甲上娛樂提供）吳君如（左）在《我談的那場戀愛》中網戀的詐騙天才「少年」張天賦是由她慧眼欽點。（甲上娛樂提供）

這點相當考驗導演何妙祺的功力，以本片入圍金馬獎最佳新導演的何妙祺表示，吳君如相當尊重新導演，兩人會來回溝通討論角色要如何揣摩出戀愛前後的反差感，「我希望君如姐在表演上收一點，她演了很多版本給我挑，而且可以在沒有喜劇化處理的情況下做得很細膩。但當戲發展到女人投入戀愛心花怒放的狀態時，君如姐建議可以放大喜劇感做出對比，她掌握了很多細節，讓整部片很和諧，所以我們經常說喜劇是真的很難做的，很謝謝君如姐，交給我這個新導演！」

張天賦在《我談的那場戀愛》中拋棄帥氣偶包素顏上陣。（甲上娛樂提供）張天賦在《我談的那場戀愛》中拋棄帥氣偶包素顏上陣。（甲上娛樂提供）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中