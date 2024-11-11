安于晴甩泰國黑警勒索風波 「離開台灣」1年脫了...超清涼寫真流出

〔記者李紹綾／台北報導〕安于晴去年赴泰國旅遊，遭當地黑警勒索，引起國人高度關注，隨著事件的落幕，她同年底毅然關閉所有社群媒體，決定暫離台灣，前往新加坡，原以為她不想再做演藝工作了，其實他是去讀書、力求上進，想提升自我。

安于晴推出寫真書及年曆。（安于晴、子席娛樂提供）

安于晴去新加坡讀書之前，原本在中國發展，拍攝多部的網路古裝電視劇，嘗試了許多不同的角色，且都還是主演，前途一片看好，被當地導演及劇組認為是位前景光明的女演員，但是卻面臨家裡長輩生病，讓她放下一切，回到台灣陪伴家人，還好後來沒事了，這件事也讓她一夕成長，決定繼續求學，前往新加坡讀書。

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安于晴推出寫真書及年曆。（安于晴、子席娛樂提供）

沉寂了一年，安于晴的社群媒體都沒有更新，在讀書之餘回想過去，突然有個想法希望在演藝工作當中，除了戲劇外，也能做些其他的事情，讓自己也讓粉絲有個專屬的作品可留念，於是想到發行寫真書《不安于室》與寫真年曆。

安于晴推出寫真書及年曆。（安于晴、子席娛樂提供）

團隊配合安于晴讀書，特別前往新加坡拍攝，她發揮了「在地人」精神，反過來帶團隊到各個特殊地點拍攝，所有的餐飲都是她親自叫餐處理給團隊們吃、喝，照顧所有的人，同時還展現人脈借了場地及豪華遊艇。

安于晴推出寫真書及年曆。（安于晴、子席娛樂提供）

安于晴在寫真書裡尺度大開，展現姣好身材，她表示，當初在開會時有討論到，也是有點小小的擔心會否自己都難表現與接受，經團隊說明解釋才決定放開胸懷去拍攝，「第一次突破了自己的嘗試，做這麼多事，還發現原來我可以有這麼多不同的樣貌。拍出了很多不同以往的我，我自己在看這些照片的時候都沒有想過我會有這樣的一面。不僅僅想跟大家分享美照，更是想要跟大家分享生活，這段日子一直不斷的在求新求變，一直在想，我還能帶什麼給愛我的你們，於是這本寫真書誕生了。」

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