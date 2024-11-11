慈妹獻「第一次」連吻男歌手！古曜威3秒戲拍10次

〔記者林欣穎／台北報導〕古曜威今（11）日發行最新單曲《100種想你》，此首歌曲除了與「南拳媽媽」張傑一同創作外，MV女主角邀請啦啦隊女神慈妹攜手演出。

古曜威（左）與慈妹合作拍MV。（單純夢想文創事業提供）

古曜威分享，《100種想你》這首歌曲的伴奏，七月時就在代言廣告中搶先曝光，直到現在才推出歌曲，很大的原因是因為每次喬好拍攝MV的時間，都會恰巧與颱風相遇，導致更換了三次的拍攝時間，「在拍攝當天，氣象預告也顯示會下雨，但最後我們決定拼了，不再更改了，下雨就淋雨拍吧！這樣更有淒涼的美感。」結果一語成真，真的於凌晨一出發時，沿路暴雨，大家一路瘋狂祈求，好加在抵達八里後，天空放晴，更一度天氣熱到導演直接中暑倒地，嚇壞眾人。

請繼續往下閱讀...

古曜威（左）與慈妹合作拍MV。（單純夢想文創事業提供）

導演大熊在拍攝《100種想你》MV過程中，為了畫面的美感及精緻度，一場三秒的吻戲，讓古曜威與慈妹倆人，前前後後吻了十多次，讓第二次碰面的兩人，靠這一吻，拉近了彼此的距離成為了好友。

慈妹分享，這是她第一次拍攝男歌手的MV，當時在收到邀約時，就非常期待MV的拍攝，拍攝當天現場的氛圍，十分的浪漫甜蜜，彷彿當下回到了學生時期的感覺，在MV中，有很多情侶之間小甜蜜的互動，但因為一大早就把吻戲拍完了，「經過半天的相處，我跟古曜威的默契越來越好，導演忽然加戲要求任何的甜蜜小互動，我們都不會尷尬，且一次到位，拍攝上也都非常的順利，還因此提早了一小時收工。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法