晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「嗨！出發吧來台東」首晚謝金燕嗨翻海濱公園 今晚林宥嘉羅志祥接棒

〔記者黃明堂／台東報導〕振興東部觀光「嗨!出發吧來台東」演唱會，9日晚間在台東海濱公園展開第一晚演出，包括電音天后謝金燕、金曲歌后彭佳慧等，吸引近數萬名歌迷到場聽歌，今晚由林宥嘉、羅志祥等人接棒演出。

台東縣府說，台東持續推動觀光振興發展，11月起舉辦多場大型活動，除了「嗨！出發吧來台東」演唱會，還有11/15-11/16燒烤音樂祭、11/16解憂祭下班音樂節、11/23-24的PASIWALI 音樂節，以及台東光祭、鐵花燈之祭、台灣國際衝浪公開賽等，以及至11/25前搭配「預約台東假期2.0」優惠方案，歡迎大家來台東悠閒慢活。

「嗨!出發吧來台東」演唱會昨晚由謝金燕領軍嗨翻海濱公園。（台東縣府提供）「嗨!出發吧來台東」演唱會昨晚由謝金燕領軍嗨翻海濱公園。（台東縣府提供）

昨晚由金曲歌后彭佳慧打頭陣，展現超強Live實力征服全場耳朵，飆唱「相見恨晚」、「大齡女子」、「舊夢」等耳熟能詳的歌曲，讓歌迷大聲合唱，更與觀眾話家常。

偶像男團FEniX人氣紅不讓，吸引大批年輕粉絲揪團前來台東，在台下賣力舉著燈排應援；重量級樂團滅火器一登場就震撼全場，燃起了「聽團仔們」搖滾靈魂，全場跟著歌曲節奏旋律，飆唱逾30分鐘精彩演出，紛絲直呼聽得好過癮；三金得主盧廣仲幽默與全場打招呼，精心準備歌單，獻唱經典歌「刻在我心底的名字」，引起全場共鳴大合唱。

擔任壓軸的電音天后謝金燕，也是「姐姐」在真人秀「浪姐5」舞台亮麗表現後，在台灣首場公開大型演出，以火辣造型讓全場情緒沸騰起來，開場把抒情歌「月彎彎」改編EDM版本，接著多首舞曲連發嗨翻台東。

今天還有第二晚演唱會，晚間7點開始，林宥嘉、babyMINT、萬芳、吳克群、動力火車、羅志祥及Energy壓軸登場。大家千萬不要錯過！「嗨！出發吧來台東」演唱會。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中