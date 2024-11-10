「嗨！出發吧來台東」首晚謝金燕嗨翻海濱公園 今晚林宥嘉羅志祥接棒

〔記者黃明堂／台東報導〕振興東部觀光「嗨!出發吧來台東」演唱會，9日晚間在台東海濱公園展開第一晚演出，包括電音天后謝金燕、金曲歌后彭佳慧等，吸引近數萬名歌迷到場聽歌，今晚由林宥嘉、羅志祥等人接棒演出。

台東縣府說，台東持續推動觀光振興發展，11月起舉辦多場大型活動，除了「嗨！出發吧來台東」演唱會，還有11/15-11/16燒烤音樂祭、11/16解憂祭下班音樂節、11/23-24的PASIWALI 音樂節，以及台東光祭、鐵花燈之祭、台灣國際衝浪公開賽等，以及至11/25前搭配「預約台東假期2.0」優惠方案，歡迎大家來台東悠閒慢活。

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「嗨!出發吧來台東」演唱會昨晚由謝金燕領軍嗨翻海濱公園。（台東縣府提供）

昨晚由金曲歌后彭佳慧打頭陣，展現超強Live實力征服全場耳朵，飆唱「相見恨晚」、「大齡女子」、「舊夢」等耳熟能詳的歌曲，讓歌迷大聲合唱，更與觀眾話家常。

偶像男團FEniX人氣紅不讓，吸引大批年輕粉絲揪團前來台東，在台下賣力舉著燈排應援；重量級樂團滅火器一登場就震撼全場，燃起了「聽團仔們」搖滾靈魂，全場跟著歌曲節奏旋律，飆唱逾30分鐘精彩演出，紛絲直呼聽得好過癮；三金得主盧廣仲幽默與全場打招呼，精心準備歌單，獻唱經典歌「刻在我心底的名字」，引起全場共鳴大合唱。

擔任壓軸的電音天后謝金燕，也是「姐姐」在真人秀「浪姐5」舞台亮麗表現後，在台灣首場公開大型演出，以火辣造型讓全場情緒沸騰起來，開場把抒情歌「月彎彎」改編EDM版本，接著多首舞曲連發嗨翻台東。

今天還有第二晚演唱會，晚間7點開始，林宥嘉、babyMINT、萬芳、吳克群、動力火車、羅志祥及Energy壓軸登場。大家千萬不要錯過！「嗨！出發吧來台東」演唱會。

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