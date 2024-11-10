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溫翠蘋胞妹乳癌病逝得年39歲 延誤治療惡化三期

前中姐冠軍、53歲女星溫翠蘋。（翻攝自溫翠蘋臉書）前中姐冠軍、53歲女星溫翠蘋。（翻攝自溫翠蘋臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前中姐冠軍、53歲女星溫翠蘋近上節目透露，胞妹在2015年被常幫忙按摩師傅提醒「有摸到怪怪，一點點硬塊，該去檢查」，她選擇忽略拖到同年底健檢才被查出罹患乳癌二期。

溫翠蘋近日上談話節目回憶，妹妹年僅39歲病逝，當時全家人跪著求她就醫，「胞妹人生最後一段路，雖然確診乳癌第二期，但其實可以更早發現，因她把外表看得很重要誤信各種偏方，一直拖延治療時間。」

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她回憶那時家人都反對胞妹採民俗療法，「我覺得她是亂槍打鳥，什麼都去醫，她相信就去做」，更透露為阻止妹妹嘗試偏方，90歲老父、80歲老母都曾跪下求她就醫，然而雖在家人哭求下接受3次正規治療，卻已從二期變成三期，治癒率從90%降到剩70%。

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更令溫翠蘋痛心的是，妹妹不堪化療折磨，又被潛藏在醫院民俗療法團隊拐走，先花了1百萬，後來又被開價3百萬治療費，溫翠蘋最後阻止讓胞妹改變心意，但為時已晚，錯失治療黃金時間。

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