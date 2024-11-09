東出昌大接演新片「只有好萊塢拍得出來」：我想繼續演出

《福田村事件》聚焦關東大地震時期各地發生的「朝鮮人虐殺」事件。（希望行銷提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本男星東出昌大因外遇搞得身敗名裂，工作量銳減，不過還是無法放棄熱愛的表演工作。他在揭開日本真實歷史的電影《福田村事件》中演出船夫倉藏，表示這類型的題材好萊塢可能翻拍好幾次，但日本人卻難以製作，他希望未來能繼續參與這類型的作品。

《福田村事件》電影劇情講述1923年9月，關東大地震重創東京，因天災而起的虛假謠言四起，當地民眾對於朝鮮人的惡意眼光撲面而來，卻意外釀成一起因種族衝突而起的人間悲劇。電影揭開日本真實歷史，除了描繪事件本身，更對震災發生前村民的日常生活細緻刻畫，以及震災後村民們逐漸失去冷靜、開始出現劇變的過程。

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東出昌大（右）在《福田村事件》中飾演試圖制止暴動村民的船夫倉藏。（希望行銷提供）

該片演員卡司陣容堅強，飾演行商隊受害者沼部新助的永山瑛太表示：「在收到本片的企劃及初稿時，得知這樣的故事內容，我第一次提出了『請多給我一些戲份』的請求，後來我的戲份稍微多了一點。」幽默地發言隨後又說道：「這是一部真正傑出的電影，能夠參與這樣一部撼動日本電影界的作品，我深感榮幸。」

在片中，東出昌大飾演一位船夫倉藏，在日本傳統鄉村社會中，他被描繪成一個與眾不同的人。東出昌大分享：「當我收到這部電影企劃時，編劇荒井晴彦曾說過，『如果在好萊塢，這樣規模的事件可能會被翻拍三四次，但日本人卻不太會處理這類題材，也難以製作出來。』」

永山瑛太（右）在《福田村事件》中飾演藥品行商隊受害者沼部新助，左為東出昌大。（希望行銷提供）

東出昌大認為，電影人除了製作令人愉悅的娛樂作品外，也應該持續思考「為什麼這些負面的歷史遺產會發生？」並將其透過故事延續下去，「這是很重要的責任，我也希望今後能繼續參與這類作品。」道出了他參與本片的意義。

《福田村事件》是以紀錄片作品聞名的森達也導演首次挑戰的劇情長片，題材聚焦於關東大地震時期各地發生的「朝鮮人虐殺」事件，並揭露這些歷史中非僅限於朝鮮人，而是所有「善良百姓」的生命皆受到迫害的黑暗面。

森達也導演在其紀錄片《A》、《FAKE》等作品中，多次探索日常生活中不易察覺的灰色地帶，這次首度挑戰劇情片，將1923年9月1日關東大地震發生後5天內，在千葉縣福田村發生的真實屠殺事件搬上大銀幕。

森達也導演也表示：「善良的人僅憑自我防衛意識，就可能成為加害者。某種意義上，這和我們現在的生活沒有距離，如果身處相同的情境，或許我們也會如此行事。換言之，加害者不是怪物，而是普通人。環境可以讓人變成怪物，也可以讓人成為聖人。」電影將在11月15日上映。

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