晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

東出昌大接演新片「只有好萊塢拍得出來」：我想繼續演出

《福田村事件》聚焦關東大地震時期各地發生的「朝鮮人虐殺」事件。（希望行銷提供）《福田村事件》聚焦關東大地震時期各地發生的「朝鮮人虐殺」事件。（希望行銷提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本男星東出昌大因外遇搞得身敗名裂，工作量銳減，不過還是無法放棄熱愛的表演工作。他在揭開日本真實歷史的電影《福田村事件》中演出船夫倉藏，表示這類型的題材好萊塢可能翻拍好幾次，但日本人卻難以製作，他希望未來能繼續參與這類型的作品。

《福田村事件》電影劇情講述1923年9月，關東大地震重創東京，因天災而起的虛假謠言四起，當地民眾對於朝鮮人的惡意眼光撲面而來，卻意外釀成一起因種族衝突而起的人間悲劇。電影揭開日本真實歷史，除了描繪事件本身，更對震災發生前村民的日常生活細緻刻畫，以及震災後村民們逐漸失去冷靜、開始出現劇變的過程。

東出昌大（右）在《福田村事件》中飾演試圖制止暴動村民的船夫倉藏。（希望行銷提供）東出昌大（右）在《福田村事件》中飾演試圖制止暴動村民的船夫倉藏。（希望行銷提供）

該片演員卡司陣容堅強，飾演行商隊受害者沼部新助的永山瑛太表示：「在收到本片的企劃及初稿時，得知這樣的故事內容，我第一次提出了『請多給我一些戲份』的請求，後來我的戲份稍微多了一點。」幽默地發言隨後又說道：「這是一部真正傑出的電影，能夠參與這樣一部撼動日本電影界的作品，我深感榮幸。」

在片中，東出昌大飾演一位船夫倉藏，在日本傳統鄉村社會中，他被描繪成一個與眾不同的人。東出昌大分享：「當我收到這部電影企劃時，編劇荒井晴彦曾說過，『如果在好萊塢，這樣規模的事件可能會被翻拍三四次，但日本人卻不太會處理這類題材，也難以製作出來。』」

永山瑛太（右）在《福田村事件》中飾演藥品行商隊受害者沼部新助，左為東出昌大。（希望行銷提供）永山瑛太（右）在《福田村事件》中飾演藥品行商隊受害者沼部新助，左為東出昌大。（希望行銷提供）

東出昌大認為，電影人除了製作令人愉悅的娛樂作品外，也應該持續思考「為什麼這些負面的歷史遺產會發生？」並將其透過故事延續下去，「這是很重要的責任，我也希望今後能繼續參與這類作品。」道出了他參與本片的意義。

《福田村事件》是以紀錄片作品聞名的森達也導演首次挑戰的劇情長片，題材聚焦於關東大地震時期各地發生的「朝鮮人虐殺」事件，並揭露這些歷史中非僅限於朝鮮人，而是所有「善良百姓」的生命皆受到迫害的黑暗面。

森達也導演在其紀錄片《A》、《FAKE》等作品中，多次探索日常生活中不易察覺的灰色地帶，這次首度挑戰劇情片，將1923年9月1日關東大地震發生後5天內，在千葉縣福田村發生的真實屠殺事件搬上大銀幕。

森達也導演也表示：「善良的人僅憑自我防衛意識，就可能成為加害者。某種意義上，這和我們現在的生活沒有距離，如果身處相同的情境，或許我們也會如此行事。換言之，加害者不是怪物，而是普通人。環境可以讓人變成怪物，也可以讓人成為聖人。」電影將在11月15日上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中