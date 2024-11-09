天團接班人告五人不藏了 「新成員」曝光是大咖影后

告五人與謝盈萱合作新歌MV。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕天團接班人告五人為Netflix影集《影后》打造新歌《從未見過的海》，影集主演之一的謝盈萱跨刀出演MV，讓歌迷直呼根本是「夢幻聯動」。

對於邀來謝盈萱演出MV，告五人興奮表示：「盈萱姐的作品我們整個家族都有看，這次能夠邀請她一起參與我們的音樂，真的非常感謝。」

請繼續往下閱讀...

首次參與樂團MV拍攝的謝盈萱，一見到告五人便幽默說：「我現在好像變成告五人的團員了。」犬青立刻接話：「那就當我們的貝斯手吧。」互動趣味十足。

謝盈萱本來就有聽告五人的音樂，像是《紅》、《愛人錯過》等歌曲，認為告五人的音樂，總能給她很多的想像空間。

只是謝盈萱本來以為能與告五人飆戲，最後發現是獨自一人演出，忍不住笑喊：「有點小失落。」

謝盈萱在海邊上演哭戲。（相信音樂提供）

謝盈萱在MV中獨自踏上公路旅行，她在這段旅程中不斷探索自我內心的聲音，最終在一片「大海」前噴淚，深刻的表演深深觸動觀眾的心。

提到這首新歌《從未見過的海》，謝盈萱表示：「這首歌像是在追尋一個人，又像是在尋找一個夢想，能夠投射的方向很多。聽完這首歌內心充滿了滿溢的鼓動和跳躍，讓人覺得這條路可以一直往前行，不用停止。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法