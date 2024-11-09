晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

天團接班人告五人不藏了 「新成員」曝光是大咖影后

告五人與謝盈萱合作新歌MV。（相信音樂提供）告五人與謝盈萱合作新歌MV。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕天團接班人告五人為Netflix影集《影后》打造新歌《從未見過的海》，影集主演之一的謝盈萱跨刀出演MV，讓歌迷直呼根本是「夢幻聯動」。

對於邀來謝盈萱演出MV，告五人興奮表示：「盈萱姐的作品我們整個家族都有看，這次能夠邀請她一起參與我們的音樂，真的非常感謝。」

首次參與樂團MV拍攝的謝盈萱，一見到告五人便幽默說：「我現在好像變成告五人的團員了。」犬青立刻接話：「那就當我們的貝斯手吧。」互動趣味十足。

謝盈萱本來就有聽告五人的音樂，像是《紅》、《愛人錯過》等歌曲，認為告五人的音樂，總能給她很多的想像空間。

只是謝盈萱本來以為能與告五人飆戲，最後發現是獨自一人演出，忍不住笑喊：「有點小失落。」

謝盈萱在海邊上演哭戲。（相信音樂提供）謝盈萱在海邊上演哭戲。（相信音樂提供）

謝盈萱在MV中獨自踏上公路旅行，她在這段旅程中不斷探索自我內心的聲音，最終在一片「大海」前噴淚，深刻的表演深深觸動觀眾的心。

提到這首新歌《從未見過的海》，謝盈萱表示：「這首歌像是在追尋一個人，又像是在尋找一個夢想，能夠投射的方向很多。聽完這首歌內心充滿了滿溢的鼓動和跳躍，讓人覺得這條路可以一直往前行，不用停止。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中