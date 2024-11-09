莊凱勛遭導演利用「以名氣申請輔導金」 看新聞才知電影殺青「主角不是我」

〔記者李紹綾／台北報導〕姚淳耀在華視、公視台語台懸疑影集《孔雀魚》飾演警察局長李興文之子，劇中在鏡子前演繹分裂人格相互對話，精湛演技讓人不寒而慄。

莊凱勛自豪與藍葦華有超強默契。（公視台語台、華視提供）

網友熱烈討論莊凱勛落水原因是否與藍葦華有關。兩位金鐘戲王演技渾然天成，互動就像真的換帖兄弟，莊凱勛自豪地說：「我跟葦華太有默契了，兩個人都不是照劇本唸台詞，當你變成角色並與對戲演員彼此信任，就沒有背不背台詞的問題，因為進入角色的你，說什麼、做什麼都是對的。」他剖析自己與所飾演的張力有相似也有不同之處：「我確實會為朋友兄弟付出，但是付出到感受對方不對勁或過度奉獻到快要失去自己的時候，我就會收手了。」

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莊凱勛在《孔雀魚》落水失蹤真相引起討論。（公視台語台、華視提供）

藍葦華（左）、亮哲（右）在《孔隹魚》現身抗議現場。（公視台語台、華視提供）

莊凱勛透露過往曾被導演、編劇告知自己是角色第一人選，相約討論劇本，他也不藏私從演員角度提出專業意見優化角色、情節，結果再出現那部片新聞已經是殺青了，對方利用他的名氣申請輔導金補助，內容也保留他的想法，但是卡司卻找其他演員。這些經歷讓莊凱勛養成：「靠自己、不求人、不欠人，也不輕易相信別人的謹慎態度。」他在戲裡與藍葦華大談夢想，開玩笑若不當警察，要去當保全、男公關；現實中提到一雙兒女語氣瞬間變得柔和，坦言現階段最希望是把小孩健康平安養大，然後看兄妹倆成家立業，自己除了原本對表演的熱忱，與成為一個好演員目標不變以外，接下任何作品都因為孩子而更加充實。

姚淳耀在《孔雀魚》於火災現場伺機而動。（公視台語台、華視提供）

姚淳耀在《孔雀魚》攻擊尹馨。（公視台語台、華視提供）

姚淳耀在《孔雀魚》飾演變態殺人犯攻擊尹馨。（公視台語台、華視提供）

顏正國、張再興在《孔雀魚》率小弟上街與警察抗爭。（公視台語台、華視提供）

除了警察內戰外，最新預告也出現顏正國、張再興率領大批小弟上街，與警方的衝突一觸即發，讓人看得膽戰心驚。張再興分享拍攝前除了自己研究腳本做功課外，整個氛圍是所有演員一起營造的，「例如葦華哥他演過警察，也演過邊緣人經驗豐富，所以他會在開拍前跟我討論，怎麼做可以帶出氛圍，非常厲害。國哥則是十分在意有沒有使用行話，這次拍攝《孔雀魚》時，錢人豪導演也會一直討論時下兄弟流行的用語，讓我們即興碰撞出更生活化的台詞。」

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