林柏宏進軍韓國電影圈 認「不是天才」曝演員本分

〔記者李紹綾／台北報導〕林柏宏在頂著國立台灣師範大學化學系高學歷光環，是眾人所謂的「演藝圈學霸」，聊及有無想當化學老師時，他笑說：「不小心考上師大，甚至我曾經也這麼認為好像就該如此，去走一條符合大眾認為合理的路，但我一直很清楚自己喜歡表演。」是因為想出道才去參加歌唱選秀節目《超級星光大道》？他說：「它不是目的而是契機，因為參加節目，我被導演看見然後演出了電影《帶我去遠方》，直到那一刻我確認『演員』就是我想努力的方向。」

林柏宏自我要求嚴格，聽到情緒性負評的話語不會走心。（Bella儂儂提供）

迷人的深邃五官、挺拔的身型，對於林柏宏來說大可就靠著外貌打天下，偏偏他不甘心於此，持續挑戰不同艱難劇本，努力呈現多元面向，多部戲也都有亮眼票房，今年開始頻繁前進各大國際影展，近期更被媒體披露將大舉進軍韓國電影圈，實力派一線男星的頭銜顯然已到手，但林柏宏始終謙虛以對：「我不是一個天才型演員，平時靠著大量閱讀、當個生活觀察家尋找靈感，也會去好好探索不同人的情緒及個性。」當被誇是一名用功型演員，他反而給了另一種解讀：「準備過程會去找到自己跟故事的共鳴，彷彿走過角色一生所經歷的風景，相當過癮，我不會特別說我很用功，這只是盡到一名演員本分罷了。」

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林柏宏自我要求嚴格，聽到情緒性負評的話語不會走心。（Bella儂儂提供）

林柏宏自我要求嚴格，聽到情緒性負評的話語不會走心。（Bella儂儂提供）

除了以《六弄咖啡館》拿下金馬獎最佳男配角殊榮外，林柏宏在2022年也曾奪得金鐘獎益智及實境節目主持人獎，原以為就此點燃主持慾，他坦言演戲還是比較自在，「與其說詮釋劇本，對我而言更像是在創作，去理解對方三觀並且融合自我本身個性，創造出獨一無二的風貌，我想這是最有趣的地方吧！」面對未來許多的未知，他興奮地說：「近期嘗試以往沒拍過的動作劇情、反派人物，這些變化我並不害怕、緊張，反而開心，只有突破才會蛻變。」

林柏宏自我要求嚴格，聽到情緒性負評的話語不會走心。（Bella儂儂提供）

林柏宏近年來參與多部題材新鮮、卡司雲集的佳作，因百變生動演技獲得高度關注，而高人氣的副作用往往是正反面評價接踵而來，但他心境上卻絲毫不受影響：「可能我對自己已經很嚴格了，如果有建設性負評，有時我還會認同及修正，聽到情緒性負評的話也不會走心。」心情如此通透其實也是因為受盡一番波折、懷疑才能有所頓悟，「以前為了追求迅速進步，沒做到目標就會對自己生氣、批判，到了30歲之後我學會擁抱自己所有一切，就能勇敢、自在地面對紛擾。」

林柏宏自我要求嚴格，聽到情緒性負評的話語不會走心。（Bella儂儂提供）

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談及近況，林柏宏近期參與實境節目《艾嘉食堂》，節目效果表現有別以往形象，帶點無厘頭個性快速圈粉，他也笑稱如實呈現私下模樣，「現在有比較寬心，因此表演及身心狀態上都更自由，也願意接受新劇本或是去做些新挑戰。」

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