晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

林柏宏進軍韓國電影圈 認「不是天才」曝演員本分

〔記者李紹綾／台北報導〕林柏宏在頂著國立台灣師範大學化學系高學歷光環，是眾人所謂的「演藝圈學霸」，聊及有無想當化學老師時，他笑說：「不小心考上師大，甚至我曾經也這麼認為好像就該如此，去走一條符合大眾認為合理的路，但我一直很清楚自己喜歡表演。」是因為想出道才去參加歌唱選秀節目《超級星光大道》？他說：「它不是目的而是契機，因為參加節目，我被導演看見然後演出了電影《帶我去遠方》，直到那一刻我確認『演員』就是我想努力的方向。」

林柏宏自我要求嚴格，聽到情緒性負評的話語不會走心。（Bella儂儂提供）林柏宏自我要求嚴格，聽到情緒性負評的話語不會走心。（Bella儂儂提供）

迷人的深邃五官、挺拔的身型，對於林柏宏來說大可就靠著外貌打天下，偏偏他不甘心於此，持續挑戰不同艱難劇本，努力呈現多元面向，多部戲也都有亮眼票房，今年開始頻繁前進各大國際影展，近期更被媒體披露將大舉進軍韓國電影圈，實力派一線男星的頭銜顯然已到手，但林柏宏始終謙虛以對：「我不是一個天才型演員，平時靠著大量閱讀、當個生活觀察家尋找靈感，也會去好好探索不同人的情緒及個性。」當被誇是一名用功型演員，他反而給了另一種解讀：「準備過程會去找到自己跟故事的共鳴，彷彿走過角色一生所經歷的風景，相當過癮，我不會特別說我很用功，這只是盡到一名演員本分罷了。」

林柏宏自我要求嚴格，聽到情緒性負評的話語不會走心。（Bella儂儂提供）林柏宏自我要求嚴格，聽到情緒性負評的話語不會走心。（Bella儂儂提供）

林柏宏自我要求嚴格，聽到情緒性負評的話語不會走心。（Bella儂儂提供）林柏宏自我要求嚴格，聽到情緒性負評的話語不會走心。（Bella儂儂提供）

除了以《六弄咖啡館》拿下金馬獎最佳男配角殊榮外，林柏宏在2022年也曾奪得金鐘獎益智及實境節目主持人獎，原以為就此點燃主持慾，他坦言演戲還是比較自在，「與其說詮釋劇本，對我而言更像是在創作，去理解對方三觀並且融合自我本身個性，創造出獨一無二的風貌，我想這是最有趣的地方吧！」面對未來許多的未知，他興奮地說：「近期嘗試以往沒拍過的動作劇情、反派人物，這些變化我並不害怕、緊張，反而開心，只有突破才會蛻變。」

林柏宏自我要求嚴格，聽到情緒性負評的話語不會走心。（Bella儂儂提供）林柏宏自我要求嚴格，聽到情緒性負評的話語不會走心。（Bella儂儂提供）

林柏宏近年來參與多部題材新鮮、卡司雲集的佳作，因百變生動演技獲得高度關注，而高人氣的副作用往往是正反面評價接踵而來，但他心境上卻絲毫不受影響：「可能我對自己已經很嚴格了，如果有建設性負評，有時我還會認同及修正，聽到情緒性負評的話也不會走心。」心情如此通透其實也是因為受盡一番波折、懷疑才能有所頓悟，「以前為了追求迅速進步，沒做到目標就會對自己生氣、批判，到了30歲之後我學會擁抱自己所有一切，就能勇敢、自在地面對紛擾。」

林柏宏自我要求嚴格，聽到情緒性負評的話語不會走心。（Bella儂儂提供）林柏宏自我要求嚴格，聽到情緒性負評的話語不會走心。（Bella儂儂提供）

林柏宏自我要求嚴格，聽到情緒性負評的話語不會走心。（Bella儂儂提供）林柏宏自我要求嚴格，聽到情緒性負評的話語不會走心。（Bella儂儂提供）

談及近況，林柏宏近期參與實境節目《艾嘉食堂》，節目效果表現有別以往形象，帶點無厘頭個性快速圈粉，他也笑稱如實呈現私下模樣，「現在有比較寬心，因此表演及身心狀態上都更自由，也願意接受新劇本或是去做些新挑戰。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中