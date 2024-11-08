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娛樂 最新消息

金獅獎導演來台鳥卦挑題材！合作黃秋生猛讚「他非常重要」

導演奧黛麗迪萬（記者王文麟攝）導演奧黛麗迪萬（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕曾以《正發生》獲得威尼斯金獅獎的法國導演奧黛麗迪萬今（8）日帶著新作《艾曼紐2024》出席2024金馬影展，她表示並非想翻拍經典，「我其實試著想從中尋找靈感、縮小框架，不僅是與演員合作敘述這個故事，其實也是跟觀眾合作。」提到參與演出的金馬影帝黃秋生，她表示看過很多香港電影，「他是非常重要的演員！」

小說《艾曼紐》曾於70年代改編成法國軟調情色電影，導演奧黛麗迪萬表示70年代的電影她沒有看完，「那比較像把女性當成課題，書並不是這樣的，當初寫的時候是以女性主義出發，像是法國現在是後性主義，把框架縮小後也會增加想像力。」她說新片更著重在女性自我探索情慾的心境，呈現「艾曼紐」嘗試不同情慾需求的精彩旅程。

導演奧黛麗迪萬（記者王文麟攝）導演奧黛麗迪萬（記者王文麟攝）

該片找來由曾以《燃燒女子的畫像》、《塔爾》演出讓人印象深刻的諾耶米梅蘭特，化身新一代的情慾女神「艾曼紐」，導演奧黛麗迪萬形容她正好是模特兒出身，想法清楚，「她對於女性主義也有自己的觀點，我們也討論過慾望跟高潮的觀點」，她提到片中探討的慾望不光是性慾，也是某種隱喻，「這也是為什麼會將女主角設定為高級飯店的品管員，因為『打分數』這件事情也是非常表面的。」

片中有一段故事發生在香港，導演奧黛麗迪萬表示自己看了很多香港的電影，像是王家衛的《阿飛正傳》、《重慶森林》、《花樣年華》，還有陳可辛的《甜蜜蜜》等片，更對《無間道》中的黃秋生印象深刻，「對談過程中發現他非常有想法，我們還聊了詩的部分。」

相較於原版風光明媚的泰國，新版中捕捉到香港的不同感覺，導演奧黛麗迪萬直說希望捕捉香港的感知和感覺，「無論是光線、夜晚、霓虹燈，還有潮濕的感覺和味道，剛好跟主角在常常在飯店中的光景有所對比。」

導演奧黛麗迪萬昨晚來台也感受了各種台式專屬行程，除了參加金馬影展開幕酒會，更造訪夜市體驗糖葫蘆、地瓜球、胡椒餅、烤玉米等台灣味，就連抓娃娃機都沒放過。唯獨對臭豆腐有點不敢嘗試，「下次我一定會試試看！」更大讚：「台灣夜生活很精采，台灣人好有活力又親切，第一天就被餵食到怕褲子會穿不下！」

奧黛麗還分享自己去體驗了「鳥卦」，除了感到十分新奇更笑言：「因為我正好有兩部片要拍，所以請祂挑主題！」工作人員介紹時，還非常緊張說：「我想了好多問題，但是很怕算出來的結果不好，還好看來最後都還是不錯！」《艾曼紐2024》將於12月13日在台上映。

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