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王定宇再爆曖昧訊息「我想要妳」 反嗆葛斯齊：鐵定造假、法院見

葛斯齊（右）、王定宇（左）。（翻攝自臉書）葛斯齊（右）、王定宇（左）。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕狗仔葛斯齊日前爆出手裡有民進黨立委王定宇「飛彈等級」大料，在臉書向王定宇妻子李淑吟喊話搜對話紀錄「我想要」，並抖出「王定宇曾帶美女助理與前總統蔡英文一起吃便當」，王定宇則發文怒轟鬼扯，嗆葛斯齊法院見。葛斯齊也不甘示弱，稍早再次發文貼出疑似王定宇的我想要妳」對話截圖。

事件起因為天王劉德華日前睽違11年在台灣舉辦演唱會，不過他在演唱會唱《中國人》引發爭議，立委王定宇怒譙是「媚共藝人」，引發議論，狗仔葛斯齊則反批王定宇私德不佳，爆料王定宇曾帶一位女子與前總統蔡英文聚會，而王定宇則發文回應：「哈哈哈，葛什麼碗糕的，難怪被稱為最愛蹭最弱狗仔，這麼容易查證的東西，還能說謊造謠，我很多正事要忙，這種愛鬼扯的東西就去法院吧！」

葛斯齊曬出疑似王定宇和某人的對話截圖。（翻攝自臉書）葛斯齊曬出疑似王定宇和某人的對話截圖。（翻攝自臉書）

不料，葛斯齊今日再次發文，曬出一張疑似王定宇和某人的對話截圖，寫著「我想要妳」，葛斯齊直言請大眾記得王定宇說的每句話，監督政府不只是記者責任，每個人都有義務，喊話王定宇自己做了什麼事還要浪費司法資源，你發給了哪位姑娘？請解釋解釋！」

對此，王定宇則曬出在開會的照片，寫下「喔…另外那個最弱狗仔拿出的東西，我只能說…『鐵定造假』」，文末再次強調「造謠仔就去法院講吧」，不過葛斯齊也態度堅決，表明截圖絕不是P圖或造假，「我新聞操守與你個人道德素養有天差地遠」，可見雙方目前依舊各說各話。

王定宇發文反嗆葛斯齊「去法院講」。（翻攝自臉書）王定宇發文反嗆葛斯齊「去法院講」。（翻攝自臉書）

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