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曾國城首度金馬入圍！收「驚喜」喊話：太煽情狗血

曾國城首度金馬入圍！收「驚喜」喊話：太煽情狗血曾國城（前排右六）首度入圍金馬，《冒牌天使》劇組為他慶賀。（果陀劇場提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾國城、唐從聖、楊千霈、陳大天主演果陀劇場《冒牌天使》10周年巡演近日啟動，劇團為祝賀曾國城入圍金馬獎最佳男配角，準備一款象徵「馬到城功」、「包中」的造型蛋糕，預祝他在金馬盛事大放異彩，曾國城大笑：「太煽情了，太灑狗血了！但這真的是個很好的寓意，紅配綠真夠力。」

導演梁志民稱蛋糕顏色與《冒牌天使》耶誕節氛圍相呼應，增添喜慶感，曾國城也期許該劇能在每年耶誕節前夕成為定目劇，為的就是希望將該劇精神「相信！就有奇蹟」分享給所有好朋友。

曾國城首度金馬入圍！收「驚喜」喊話：太煽情狗血曾國城（左）、唐從聖在《冒牌天使》中是一對難兄難弟。（果陀劇場提供）

在劇中飾演曾國城弟弟的唐從聖分享，身邊有位朋友在生活與工作中遭遇困境，因觀看該劇重新找到人生方向，笑說：「我這個朋友是個江湖浪子，連江湖浪子看這個戲都有感覺，我們一般庶民大眾應該看了更會享受裡面的救贖跟恩典。」

曾國城首度金馬入圍！收「驚喜」喊話：太煽情狗血楊千霈（左起）、曾國城、唐從聖、陳大天演出《冒牌天使》。（果陀劇場提供）

在劇中飾演洗衣婦莫莉的楊千霈也分享，10年前她還是個未婚少女，如今已成為二寶媽，人生經歷讓她對於劇中的媽媽角色有了全新的體會與感受，陳大天10年前是台下的觀眾，沒想到多年後可以參與其中，覺得簡直像做夢一樣。

《冒牌天使》11月30日至12月1日於桃園登場，12月22日苗北演出，2025年2月28日至3月2日台北場加演，購票請洽兩廳院OpenTix售票網。

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