籃籃遭爆沒朋友？「錄影一狀況」遭阿翔看破

籃籃（左起）、楊繡惠、張文綺錄製《綜藝新時代》職人好厲害，本週來到了日本千葉。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、楊繡惠、籃籃、張文綺錄製民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害，本週來到了日本千葉，體驗千葉君大使推廣觀光的工作，眾人換上日本和服在浦安鄉土博物館開場，彷彿讓大家看到昭和時期的日本，藝人群互相誇獎對方穿浴衣很漂亮，只有阿翔被虧像怪叔叔，氣的阿翔要大家不要鬧了。

職人千葉君大使Kimi是在日本生活的台灣人，Kimi先帶大家在博物內體驗古早採海苔使用的小船，楊繡惠跟張文綺上船後，小船搖搖晃晃讓讓二人從頭尖叫到尾還差點落水，驚嚇過度的二人上岸後口誤連連，張文綺把海苔形容是青苔！楊繡惠更說要去看「余思佳」，籃籃還補充說她知道有一個藝人叫余思佳，被阿翔糾正是余思達和王思佳，「那裡來的余思佳，而且是要去『漁師家』不是要找藝人」。

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籃籃被虧沒朋友。（民視提供）

籃籃居然被阿翔說是沒有朋友的人，原來是因為在博物館內遇到了一位陀螺達人，以前漁村不會打陀螺可是會沒有朋友的，而楊繡惠和張文綺都打成功了，只有籃籃興高彩烈的打卻一直失敗！被大家調侃是沒有朋友的人，籃籃只好拉著陀螺達人要他當自己的朋友，效果十足笑翻全場！

Kimi還帶著大家參觀神轎博物館，欣賞一座三千五百萬日幣的神轎，眾人吃驚到下巴都要掉下來了，阿翔換算神轎要台幣七八百萬，是一棟房子的價格了！

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