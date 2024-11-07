李康生化身偷窺者全因眼神 自爆戲外也有「想窺探的心」

〔記者許世穎／台北報導〕2024金馬影展今（7）日盛大開幕，開幕片《默視錄》導演楊修華率領主要演員李康生、巫建和、陳雪甄、林幻夢露等人出席首映。李康生在片中飾演窺視者，笑說戲外也有想窺探的心，「但窺不到，在我家只能看到昆蟲！」更認為每個人都會有想偷窺別人的好奇心，「這是很正常的事。」

2024金馬影展開幕片《默視錄》開幕式活動；（左起）陳雪甄、李康生、巫建和、林幻夢露（記者潘少棠攝）

《默視錄》入圍本屆金馬6項大獎，導演楊修華先前曾以《幻土》來到金馬獎，開心表示：「這次新作品再次回到金馬，還是開幕片，有一種延續的感覺感覺很好，之前入圍3、4項，這次入圍了6項，非常期待。」更說想在金馬影展期間欣賞其他電影。

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2024金馬影展開幕片《默視錄》開幕式活動；李康生（記者潘少棠攝）

導演楊修華說寫劇本時就有想到李康生，「因為他的眼神很厲害，不但是強烈，還帶有人性，帶給偷窺者另一面的角度。」該片先前在威尼斯影展入圍主競賽，他笑言國外觀眾喜歡看李康生演「不是蔡明亮」的電影，同時大讚片中演員都非常棒，「幫助電影達到更好的效果，都是我很欣賞的演員，演員都很適合角色，帶給電影很大的幫助。」

2024金馬影展開幕片《默視錄》開幕式活動；李康生（記者潘少棠攝）

由於電影以窺視為主題，眾人被問到若有機會最想要窺探什麼樣的人？陳雪甄則說自己最想窺探馬東石和柳承龍的生活，李康生相當坦白的表示：「可能就一些美女吧！」2024金馬影展即日起至24日舉行，第61屆金馬獎頒獎典禮將於11月23日於台北流行音樂中心揭曉。

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