美國網紅Devin Halbal「苦大賽」狂吸粉 「台灣見面會」時間、地點曝光

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕在抖音坐擁超過百萬追蹤者、IG粉絲數達34萬的旅遊影音創作者Devin Halbal，以獨特的自拍桿拍攝風格和自創流行語「苦大賽（ください）」風靡全球。她目前正在台灣旅遊，抵達時便遇上康芮颱風，於是她拍攝影片並用中文向粉絲們喊話「注意安全」，該片在社群爆紅；她也宣布，將於本周六（11月9日）舉辦台灣見面會。

百萬網紅「苦大賽」Devin Halbal。（翻攝自IG）

今年27歲的Devin Halbal是名跨性別女性，大學攻讀人權與媒體，不僅曾在美國LGBT+中心擔任跨性別和性別不安推廣服務主任，同時也是一名TikToker、旅遊部落客，透過網路媒體述說最真實的跨性別經驗，目前個人IG追蹤人數突破34萬人、TikTok追蹤人數則飆破110萬人。

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Devin Halbal於10月30日在IG上表示，她已抵達台灣，還分享自己在搭捷運時迷路，碰到好心的保全協助她，讓 Devin Halbal直呼「so sweet」。不過，這趟旅程她剛好遇上康芮颱風來襲，於是她拍攝一段影片，可以看見她走在台北街頭，並喊出熟悉的口頭禪「颱風苦大賽」，隨後更用中文跟粉絲喊話「今天請注意安全」，該片在網上瞬間爆紅，許多台灣網友看完後嚇壞表示，「太危險！趕快回飯店」、「歡迎來台灣，第一次來就體驗颱風，注意安全苦打賽！」

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此外，Devin Halbal於IG宣布，本週六（11月9日）下午3時將現身中正紀念堂自由廣場牌樓舉辦見面會與粉絲同歡。消息曝光後，立刻吸引大批台灣留言狂歡，「苦大賽我來了」、「比搶什麼票都還要開心」、「公主應該辦在大巨蛋啊」。

Devin Halbal於IG宣布見面會時間、地點。（翻攝自IG）

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