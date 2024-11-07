（影）Summer出道組樂團？ 跩姐台風鄉民：已分享阿公

〔記者馮亦寧／台北報導〕昨（6）日「大台風樂團」團長兼主唱兼鍵盤手Summer在社群分享新歌，一時驚艷鄉民，紛紛拍手叫：已分享阿公。

蕭敬騰老婆Summer（左）、大台風樂團主唱兼鍵盤手Summer。（本報合成圖，記者潘少棠攝／翻攝自臉書）

大台風樂團主唱兼鍵盤手Summer與「老蕭」蕭敬騰老婆「Summer」林有慧撞英文名，導致不少人以為Summer升格「蕭太太」之後也一腳踏進歌壇，仔細看了MV才發現根本不是同一人。

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蕭敬騰老婆Summer（左）、大台風樂團主唱兼鍵盤手Summer。（本報合成圖，記者潘少棠攝／翻攝自臉書）

Summer在社群發文：「今晚的我～跨了領域～我從搖滾～大步邁向電音～我～耳鳴了～～～～」從接連不斷的波浪號（～）讓網友被音浪震到會撞到地上。

「大台風樂團」主唱兼鍵盤手Summer表示目前樂團由搖滾改為台客風。（翻攝自臉書）

大台風樂團原名「Sense」樂團，2010年因為第一次演出遇到三個颱風襲擊台灣，乾脆把團名改為「大台風」。2024新專輯《跩個屁》歌詞非常淺顯、充滿台客風。該樂團原本為搖滾組合，為了更接近台灣人喜愛，目前改走「台客風」成員由主唱大飛、團長兼主唱兼鍵盤手Summer、多位吉他手、貝斯手、鼓手共同組成。

新曲〈跩個屁〉曝光後，網友紛紛留言：「已聽完，小孩很喜歡」、「你可以不聽，但你一定要傳給朋友聽」、「已分享阿公，阿公說不錯」。

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